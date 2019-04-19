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«У меня нет веры в белорусскую пенсию, заработаю на нее сам». Семья фрилансеров переехала в Сербию

20.04.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Алексей Кругленя пять лет назад бросил профессию промышленного альпиниста ради детского увлечения — иллюстрации. Его жена Ольга Кангро шесть лет занималась фотографией как фрилансер, а сейчас развивает семейный аккаунт на фотостоке. Также они ведут совместный блог, где рассказывают о своем опыте удаленной работы, путешествиях и переезде в другую страну.

FINANCE.TUT.BY поговорил с ребятами о том, как они меняли профессию, а также узнал, тяжело ли работать без офиса и стабильной зарплаты, и насколько трудно искать первых клиентов.


Фото: из личного архива героя.

Алексей восемь лет работал промышленным альпинистом, но в 29 лет решил переквалифицироваться в иллюстратора. На учебу он потратил примерно год, но и теперь продолжает развивать свои навыки. Изначально парень продавал свои работы через фотостоки — первая иллюстрация ушла всего за 25 центов. Сейчас минчанин ушел во фриланс и делает более сложные проекты. За неделю, по словам Алексея, он может заработать от 100 до 700 долларов.

Ольга раньше была офисным работником в государственной организации, но во время декретного отпуска увлеклась фотографией. Девушка восемь лет работала как фрилансер, сейчас занимается семейным стоковым аккаунтом. Во времена работы фотографом доход в свадебный сезон мог быть около двух тысяч долларов в месяц. Сейчас общий микростоковый аккаунт приносит «несколько средних минских зарплат».

«Не думал, что можно превратить свое увлечение в нечто большее»

До того, как стать иллюстратором, Алексей восемь лет работал промышленным альпинистом — после школы парень устроился к отцу в бригаду на летнюю подработку подсобником и одновременно поступил в БНТУ на факультет промышленно-гражданского строительства.

— Тот самый распространенный случай, когда идешь получать вышку и не знаешь, что тебе в жизни интересно. В школе учеба всегда давалась хорошо, были высокие баллы при поступлении. Но в вузе стало откровенно скучно — никогда не любил высиживать часы на лекциях и писать вручную конспекты. В итоге все бросил, получил корочку промышленного альпиниста и остался работать на фирме.

Через пять лет парень задумался о том, чтобы поменять профессию — стал подтягивать английский, учился онлайн-верстке и программированию.

— Это был этап, когда я искал себя и думал о будущем. Не хотелось проработать на стройке оставшуюся часть жизни. Рисованием увлекался с детства, но специально нигде не учился — не было даже мыслей, что можно превратить свое увлечение в нечто большее. А тут возникло желание прокачать навыки скетчинга, просто в качестве хобби. Пока искал книги и курсы, наткнулся на блог про заработок на микростоковой иллюстрации. Купил из любопытства трехмесячный курс для новичков по Adobe Illustrator, втянулся и с тех пор не могу остановиться.

Алексей начинал с микростоковой иллюстрации — небольших изображений, которые можно использовать при создании сайтов, рекламы, коллажей, фотоальбомов и т.д. Они выглядят вот так.


Первая работа Алексея, которую он продал на фотостоке за 25 центов. Фото: из личного архива героя

— В процессе прохождения курсов для новичков мы делали первые векторные работы и сдавали экзамен. О каком-то внятном заработке первый год речи не шло, все это воспринималось как эксперимент. Учишься себе рисовать, грузишь на стоки, и этот треш иногда покупают.

Помимо иллюстраций, Алексей загружал на стоки еще и фотографии. «Жена шесть лет занималась фотосъемкой, я тоже увлекался фото. Это было хорошей площадкой, чтобы куда-то пристроить архив из путешествий», — объясняет парень.


Часть проекта, который отметила администрация Behance. Именно он принес первые фриланс-заказы.Фото: из личного архива героя

Стоки хороши тем, что художник может выбрать практически любой стиль иллюстрации. «Человек может рисовать флаера под дизайн, детские раскраски, архитектурные скетчи, логотипы или трассировать в вектор черно-белые иллюстрации, нарисованные на бумаге», — объясняет Алексей.

Список стоков, куда можно загружать иллюстрации и фотографии, довольно стандартный. Это Shutterstock — основной источник дохода у большинства стокеров, Adobe Stock, GettyImages (бывший Istock), CreativeMarket и несколько мелких стоков, которые приносят малую часть дохода. Почти везде действует прогрессивная шкала — чем больше заработали, тем больший процент от продаж получаете.

— Стандартная цена за скачивание по подписке на Shutterstock сейчас у меня составляет 38 центов. Большинство иллюстраций продаются за эту сумму множество раз, отсюда и приставка «микро» к слову сток. Но размеры отчислений сильно варьируются, в зависимости от вида лицензий и плана подписки покупателя. Скачивания, приносящие по 1−2−3 доллара, случаются довольно часто. А некоторые редкие продажи приносят и по 100 долларов за один раз. На других стоках — другие виды подписок, лицензий и отчислений. Максимальное отчисление за продажу у меня было на Adobe Stock. За один раз — 250 долларов.

Алексей признается, что поначалу покупок не было совсем — первая продажа была только через месяц после прохождения экзамена. Постепенно он начал больше рисовать, качество иллюстраций улучшилось, и редкие скачивания превратились в постоянные.


Подборка лучших иллюстраций 2018 года на Dribbble (мировая соцсеть для дизайнеров). Фото: из личного архива героя

— После первого года обучения, я ушел со старой работы и устроился на удаленную позицию иллюстратора в микростоковую студию — это такие большие команды, которые вместе делают работы и загружают их на стоки. Через пару месяцев доход достиг комфортной для жизни суммы и превысил заработок на предыдущей работе. Еще через год я ушел из студии и продолжил развивать собственный микростоковый аккаунт. Теперь можно было путешествовать без привязки к отпуску и ни от кого не зависеть.

В Беларуси за работу на фотостоках необходимо платить как физлицо подоходный налог 13%, открывать ИП не нужно. Это сделано из-за того, что человек фактически ничего не продает, а получает роялти.

— Что касается отчислений в ФСЗН, то пока это только то, что я наработал на прошлом месте. Но вообще у меня нет веры в белорусскую пенсию, заработаю на нее сам. Соцльготы — это первое, о чем перестаешь думать, когда начинаешь работать сам на себя.


Подставки для кофе с недавней работой для конкурса на Dribbblе. Фото: из личного архива героя

Сейчас Алексей большую часть времени работает как фрилансер в сфере коммерческой иллюстрации и успел посотрудничать с такими компаниями, как Kaspersky и Google. А стоковым аккаунтом занимается жена Ольга — девушка тратит на проект основную часть времени, завязав с фотосъемкой. Она раньше была офисным работником в государственной организации, но во время декретного отпуска увлеклась фотографией.

— Начала много практиковаться, учить теорию и матчасть. Читала профессиональную литературу, интернет-ресурсы, посещала мастер-классы и проходила курсы у именитых фотографов. Чем больше углублялась в мир фотографии, тем более интересным он мне казался. В это время я и решила, что из увлечения может получиться полноценная работа.

C самого начала девушка была фрилансером и не хотела устраиваться штатным фотографом. Первых клиентов приходилось искать через соцсети.

— Это была неумелая и потешная реклама, сейчас вспоминаю о своих старых слоганах со смехом. А потом наступило время, когда люди стали приходить сами. Появились постоянные клиенты, подключились их друзья и знакомые.

Ольга объясняет, что в творческой среде нет определенных формул для расчета стоимости работы. Слишком много обстоятельств, которые нужно учитывать: сложность и продолжительность съемки, расходы на аренду студии, реквизит и работа дополнительных участников — например, визажиста, парикмахера или декоратора.


Одна из работ Ольги. Фото: из личного архива героя

— Главное — это то, как оценивает свой труд фотограф и насколько хорошо он умеет продавать свои услуги. Заработок меня вполне устраивал, поскольку был выше зарплат молодых специалистов после вузов или моих бывших коллег по офису.

Ольга считает, что в Беларуси нет существенных препятствий для работы фотографом-фрилансером — налоговые ставки в Беларуси невысокие, возможностей для обучения в избытке, спрос на фотоуслуги довольно высокий.

— Правда, после принятия закона о тунеядстве, начинающие фрилансеры могут попасть в ловушку. Когда я работала фотографом, то платила ежемесячный фиксированный налог. Тогда он составлял около ста рублей, независимо от суммы дохода. Но только на начальных этапах о достойных деньгах речи не идет, не каждый сможет заработать просто на уплату налога. И тогда оп — и ты уже тунеядец. Так себе условия для старта.

Девушка объясняет, что ушла из фотографии не из-за финансовых проблем, а из-за выгорания.

—  Два года назад я осознала, что не горю своей работой, как это было раньше. Пройдя неприятную стадию неопределенности, пришла к стоковой иллюстрации. У нас с мужем появилась идея создать что-то вроде своей мини-студии. Он в этой сфере давно и добился хороших успехов, ему хочется двигаться дальше. А стоки — это поток, в котором сложные и комплексные проекты себя не оправдывают. Мне же на данный момент интересно создавать иллюстрации и обрабатывать фото для нашего общего стокового портфеля. Так что получился хороший тандем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем я занимаюсь после того, как перестала фотографировать? Осваиваю Adobe Illustrator

 
 
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Семья белорусских фрилансеров рассказала о том, как перейти на удаленную работу, какие проблемы могут возникнуть, и сколько максимум можно заработать вне офиса.
 
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