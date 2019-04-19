ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

20.04.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В ОАО "Остромечево" Брестского района сегодня завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65464.php

Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

Мероприятие совпало с республиканским субботником, к участию в котором сегодня подключились члены белорусско-таджикистанской межправкомиссии, руководители областной и районной исполнительной вертикали, работники хозяйства.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65464.php

Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

Проект реализуется по поручению глав двух государств. Из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев различных плодовых деревьев. Сад разместится на 10 га, 3 га из которых займет виноградник. Здесь будут посажены семь столовых сортов винограда таджикской селекции - самых вкусных, как их отрекомендовал журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Иззатулло. По его словам, урожай можно ожидать уже через 3-4 года. На остальных 7 га будут высажены по три сорта яблони, черешни и абрикоса. В течение первых двух лет белорусские и таджикистанские специалисты будут осуществлять научное сопровождение сада.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65464.php

Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

"Думаю, что наши сорта здесь приживутся. Климатические условия в Брестской области схожи с пригорными районами Таджикистана. В дальнейшем планируем расширять линейку наших сортов в Беларуси. Осенью этого года у нас в республике будет заложен сад на основе белорусских сортов", - сказал Саттори Иззатулло.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65464.php

Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

В плане садоводства Брестский район один из развитых в регионе: сады здесь занимают около 1 тыс. га, в том числе 300 га - в Остромечево. На землях, отведенных под молодой сад, в свое время также росли плодовые деревья. Старый сад раскорчевали, в течение двух лет для оздоровления почвы здесь высевали промежуточные культуры. Перед посадкой саженцев внесли минеральные и органические удобрения.

"Лежкость у винограда хорошая, хранится он целую зиму в таких же хранилищах, как у нас, поэтому прежде всего будем виноград использовать для питания наших жителей, чтобы меньше завозить из-за пределов республики", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. В целом, плодоводство в регионе активно развивается. "Не только в хозяйствах - у нас и фермеров много, которые этим занимаются", - подчеркнул губернатор.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В ОАО "Остромечево" Брестского района сегодня завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы, передает корреспондент БЕЛТА. Мероприятие совпало с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика