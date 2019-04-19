Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В ОАО "Остромечево" Брестского района сегодня завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.



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Мероприятие совпало с республиканским субботником, к участию в котором сегодня подключились члены белорусско-таджикистанской межправкомиссии, руководители областной и районной исполнительной вертикали, работники хозяйства.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65464.php

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Проект реализуется по поручению глав двух государств. Из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев различных плодовых деревьев. Сад разместится на 10 га, 3 га из которых займет виноградник. Здесь будут посажены семь столовых сортов винограда таджикской селекции - самых вкусных, как их отрекомендовал журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Иззатулло. По его словам, урожай можно ожидать уже через 3-4 года. На остальных 7 га будут высажены по три сорта яблони, черешни и абрикоса. В течение первых двух лет белорусские и таджикистанские специалисты будут осуществлять научное сопровождение сада.



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"Думаю, что наши сорта здесь приживутся. Климатические условия в Брестской области схожи с пригорными районами Таджикистана. В дальнейшем планируем расширять линейку наших сортов в Беларуси. Осенью этого года у нас в республике будет заложен сад на основе белорусских сортов", - сказал Саттори Иззатулло.



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В плане садоводства Брестский район один из развитых в регионе: сады здесь занимают около 1 тыс. га, в том числе 300 га - в Остромечево. На землях, отведенных под молодой сад, в свое время также росли плодовые деревья. Старый сад раскорчевали, в течение двух лет для оздоровления почвы здесь высевали промежуточные культуры. Перед посадкой саженцев внесли минеральные и органические удобрения.

"Лежкость у винограда хорошая, хранится он целую зиму в таких же хранилищах, как у нас, поэтому прежде всего будем виноград использовать для питания наших жителей, чтобы меньше завозить из-за пределов республики", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. В целом, плодоводство в регионе активно развивается. "Не только в хозяйствах - у нас и фермеров много, которые этим занимаются", - подчеркнул губернатор.