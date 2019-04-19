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Республиканский субботник прошел по всему Бресту

20.04.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 апреля 2019 года во всех уголках страны прошел республиканский субботник. По традиции в этот день трудовые коллективы Бреста, общественность, представители органов власти, молодежь и все неравнодушные граждане трудились на общественно-значимых объектах, наводили порядок на своих производственных участках, возле домов, во дворах и подъездах.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту

Одним из участков было благоустройство территории в районе «Западного обхода» на ул. Зубачева. Там работал Брестский облисполком и горисполком, УКС ЖКХ. Администрация Ленинского р-на, Центр архитектуры и строительства, Центр недвижимости. Обширная территория была вычищена и благоустроена.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


Брестское городское ЖКХ продолжило работы по благоустройство территории «Городской сад», начатые в субботник на прошедшей неделе. В результате территория буквально преобразилась.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


Был установлен уникальный фонарь из прошлого.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


А «Сытый заяц» обеспечил работающих простым, но хорошим завтраком из каши и чая — отличный вклад в субботник.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


ДЭП продолжил в парке укладку плитки и установку фонарей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


На Тришинском кладбище наводила порядок Городская санэпидемстанция.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


Уборкой территории на въезде в Брест и посадкой деревьев занимались депутаты Брестского городского Совета, Молодежный парламент, Инспекция охраны окружающей среды.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


На улице Гоголя также велось асфальтирование дорожного покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


В субботнике на многих участках принимали участие члены БРСМ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65463.php

Республиканский субботник прошел по всему Бресту


Итогом субботника были очистка и приведение в порядок значительных участков Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 апреля 2019 года во всех уголках страны прошел республиканский субботник. По традиции в этот день трудовые коллективы Бреста, общественность, представители...
 
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