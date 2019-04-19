Республиканский субботник прошел по всему Бресту

Источник материала: Виртуальный Брест

20 апреля 2019 года во всех уголках страны прошел республиканский субботник. По традиции в этот день трудовые коллективы Бреста, общественность, представители органов власти, молодежь и все неравнодушные граждане трудились на общественно-значимых объектах, наводили порядок на своих производственных участках, возле домов, во дворах и подъездах.



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Одним из участков было благоустройство территории в районе «Западного обхода» на ул. Зубачева. Там работал Брестский облисполком и горисполком, УКС ЖКХ. Администрация Ленинского р-на, Центр архитектуры и строительства, Центр недвижимости. Обширная территория была вычищена и благоустроена.



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Брестское городское ЖКХ продолжило работы по благоустройство территории «Городской сад», начатые в субботник на прошедшей неделе. В результате территория буквально преобразилась.



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Был установлен уникальный фонарь из прошлого.



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А «Сытый заяц» обеспечил работающих простым, но хорошим завтраком из каши и чая — отличный вклад в субботник.



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ДЭП продолжил в парке укладку плитки и установку фонарей.



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На Тришинском кладбище наводила порядок Городская санэпидемстанция.



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Уборкой территории на въезде в Брест и посадкой деревьев занимались депутаты Брестского городского Совета, Молодежный парламент, Инспекция охраны окружающей среды.



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На улице Гоголя также велось асфальтирование дорожного покрытия.



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В субботнике на многих участках принимали участие члены БРСМ .



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Итогом субботника были очистка и приведение в порядок значительных участков Бреста.