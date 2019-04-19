Республиканский субботник прошел по всему Бресту

20 апреля 2019 года во всех уголках страны прошел республиканский субботник. По традиции в этот день трудовые коллективы Бреста, общественность, представители органов власти, молодежь и все неравнодушные граждане трудились на общественно-значимых объектах, наводили порядок на своих производственных участках, возле домов, во дворах и подъездах.
Одним из участков было благоустройство территории в районе «Западного обхода» на ул. Зубачева. Там работал Брестский облисполком и горисполком, УКС ЖКХ. Администрация Ленинского р-на, Центр архитектуры и строительства, Центр недвижимости. Обширная территория была вычищена и благоустроена.