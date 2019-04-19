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С 21 апреля в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
20.04.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
Фото: «Белнефтехим»
В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 21 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 52 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 63 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, ДТ — 1 рубль 63 копейки.
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С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото: «Белнефтехим» В...
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