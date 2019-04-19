|
Стройтрест № 3 наградили за лучшие достижения строительной отрасли 2018 года.
20.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 апреля 2019 13:00 1425
Стройтрест № 3 наградили за лучшие достижения строительной отрасли 2018 года.
Стало уже хорошей традицией в первые дни весны подводить итоги прошедшего года и чествовать победителей строительного комплекса. Конкурс «На лучшее достижение строительной отрасли Республики Беларусь» проводится с 2003 года. Нынешняя церемония чествования победителей и лауреатов конкурса стала юбилейной, XV-й.
Победители конкурса имеют право на использование логотипа конкурса и звания «Победитель конкурса» на своей продукции и рекламно информационных материалах.
В нынешней церемонии предприятие предоставило заявки в нескольких номинациях. Как сообщили в оргкомитете конкурса, по номинациям подано: организация года — 59 материалов (допущено 33), руководитель года — 36 (21), объект года — 44 (31), энергосбережение — 3 (1), экспортер года — 14 (7), развитие регионов малых и средних городских поселений — 14 (9). В нынешней юбилейной церемонии победителями стали 119 организаций.
Cтройтрест № 3 был награжден Почётным дипломом как победитель конкурса в номинации «Развитие регионов малых и средних городских поселений» за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Березка».
Стройтрест в этом году заявлялся с большим количеством материалов на конкурс. Например, в номинации «Объект года» был заявлен Христорождественский собор. Однако, Почетный диплом победителя конкурса в номинации «Объект года» среди проектных организаций был вручен ОАО «Институт «Минскгражданпроек», который выступал главной проектной организацией собора.
По информации сайта
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля 2019 13:00 1425 Стройтрест № 3 наградили за лучшие достижения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)