Источник материала: Soligorsk News



Стройтрест № 3 наградили за лучшие достижения строительной отрасли 2018 года. Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: str3.by

Стало уже хорошей традицией в первые дни весны подводить итоги прошедшего года и чествовать победителей строительного комплекса. Конкурс «На лучшее достижение строительной отрасли Республики Беларусь» проводится с 2003 года. Нынешняя церемония чествования победителей и лауреатов конкурса стала юбилейной, XV-й.

Победители конкурса имеют право на использование логотипа конкурса и звания «Победитель конкурса» на своей продукции и рекламно информационных материалах.



ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» — неоднократный победитель и лауреат в различных номинациях конкурса. Союз Строителей — один из основных организаторов конкурса — за активное участие в нем вручил сертификат коллективу стройтреста № 3, который дает право на бесплатное участие представителей предприятия в трех семинарах, организуемых Инженерным республиканским предприятием «Белстройцентр» в 2019 году.











В нынешней церемонии предприятие предоставило заявки в нескольких номинациях. Как сообщили в оргкомитете конкурса, по номинациям подано: организация года — 59 материалов (допущено 33), руководитель года — 36 (21), объект года — 44 (31), энергосбережение — 3 (1), экспортер года — 14 (7), развитие регионов малых и средних городских поселений — 14 (9). В нынешней юбилейной церемонии победителями стали 119 организаций.





Cтройтрест № 3 был награжден Почётным дипломом как победитель конкурса в номинации «Развитие регионов малых и средних городских поселений» за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Березка».



Почетного диплома победителя в номинации «Руководитель года» удостоен начальник строительного управления № 55 стройтреста № 3 Виталий Иванович Вересковский.



Лауреатом конкурса в номинации «Объект года» (новое строительство) стало строительное управление № 123 стройтреста № 3 за строительство поликлиники № 2 в микрорайоне № 18 Солигорска.



Лауреатами конкурса в номинации «Организация года» признаны сразу четыре филиала стройтреста № 3: жилищно-коммунальная контора, специализированное управление № 137, информационно-вычислительный центр, электротехническое монтажное управление.



Лауреатом конкурса в номинации «Руководитель года» стал начальник сантехнического монтажного управления Владимир Владимирович Радкевич.











Стройтрест в этом году заявлялся с большим количеством материалов на конкурс. Например, в номинации «Объект года» был заявлен Христорождественский собор. Однако, Почетный диплом победителя конкурса в номинации «Объект года» среди проектных организаций был вручен ОАО «Институт «Минскгражданпроек», который выступал главной проектной организацией собора.

По информации сайта str3.by.