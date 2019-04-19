В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

Источник материала: Слуцк Город





20 апреля впервые за последние годы в Слуцке пришло открытие мотосезона. В мероприятии, организованном мотоклубом «Iron Pride MC», приняли участие более 100 мотоциклистов из Слуцка, Солигорска, Минска и других городов республики.

К 14:00 байкеры собрались на стоянке автозаправочной станции в Новодворцах, затем колонна проехала по улицам города и остановилась на стоянке ТЦ «Маяк», где прошла основная часть мероприятия.

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