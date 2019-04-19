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В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

20.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

20 апреля впервые за последние годы в Слуцке пришло открытие мотосезона. В мероприятии, организованном мотоклубом «Iron Pride MC», приняли участие более 100 мотоциклистов из Слуцка, Солигорска, Минска и других городов республики.

К 14:00 байкеры собрались на стоянке автозаправочной станции в Новодворцах, затем колонна проехала по улицам города и остановилась на стоянке ТЦ  «Маяк», где прошла основная часть мероприятия.

    Будет дополнено

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

В Слуцке прошло первое открытие мотосезона. Фото

    Фотографии добавляются


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятии, организованном мотоклубом «Iron Pride MC», приняли участие более 100 мотоциклистов из Слуцка, Солигорска, Минска и других городов республики.
 
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