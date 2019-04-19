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Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше 300 тысяч жителей Могилевской области вышли 20 апреля на субботник. В самом областном центре работы кипели на месте строящейся школы и реконструкции роддома в новом микрорайоне Казимировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни он активно застраивается: уже открыл двери для малышей новый детский сад, а школу планируют сдать к началу учебного года. Рядом с горожанами – руководители региона. Губернатор участвовал в работах по утеплению крыши будущей школы.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Михаил Русый, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
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Новости Беларуси. Больше 300 тысяч жителей Могилевской области вышли 20 апреля на субботник. В самом областном центре работы кипели на месте строящейся школы и...
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