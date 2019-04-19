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Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

20.04.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев сообщил, что всего в трудовом марафоне 20 апреля приняли участие около 3 миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

К слову, вместе с премьер-министром Сергеем Румасом руководитель штаба работал в Валерьяновском лесничестве. В свое время здесь много деревьев пострадало от жука короеда, поэтому в хозяйстве была произведена сплошная вырубка.

Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»

Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство

Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

По словам Кухарева, собрано около 9 миллионов рублей. Их направят на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство, реконструкцию историко-культурных памятников. Другая часть средств пойдет на капитальный ремонт монумента Победы в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев сообщил, что всего в трудовом марафоне 20...
 
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