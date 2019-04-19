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Игорь Шуневич о субботнике: «Можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля занимались благоустройством прилегающей территории подведомственных музея, поликлиники и госпиталя. Особое внимание уделили местам захоронения героев, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
В Министерстве внутренних дел всегда ценят те минуты, когда можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее.
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Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля занимались благоустройством прилегающей территории подведомственных музея, поликлиники и...
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