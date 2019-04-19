ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

20.04.2019 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

Например, в Снове: вместе со своим земляком Михаилом Мясниковичем на его малой родине жители агрогородка заложили новую аллею Памяти. К 75-летию освобождения Беларуси высадили молодые саженцы дуба. К благородному делу подключились школьники, депутаты и просто неравнодушные люди.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

Владислав Примако, ученик Сновской средней школы:
Это мое первое дерево. Как говорится, дерево посадил, дом построил, семью сделал. Один уже пункт, можно считать, выполнил. Конечно, интересно будет прийти посмотреть, как развивается то, что ты своими руками посадил, то есть твое творение.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

Михаил Мяникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Решение о том, чтобы уделить особое внимание теме малой родины – это очень хорошее дело. С одной стороны, где-то ностальгические вещи. С другой стороны, это действительно внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли. Безусловно, это еще и воспитательную играет роль.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Снове:...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У меня нет веры в белорусскую пенсию, заработаю на нее сам». Семья фрилансеров переехала в Сербию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика