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Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Снове: вместе со своим земляком Михаилом Мясниковичем на его малой родине жители агрогородка заложили новую аллею Памяти. К 75-летию освобождения Беларуси высадили молодые саженцы дуба. К благородному делу подключились школьники, депутаты и просто неравнодушные люди.
Владислав Примако, ученик Сновской средней школы:
Михаил Мяникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Снове:...
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