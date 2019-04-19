«Перестать уклоняться от призыва». Минчане пробежали с обещаниями, которые теперь должны исполнить
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Источник материала:
Tut.by
20 апреля в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю!», посвященный выполнению обещаний самим себе. Трасса начиналась с символических полутора километров, а более уверенные в своих силах любители бежали 3, 5, 10 или 15 км.
— Каждый бегун сможет дать себе обещание или поставить цель — на год, на сезон, на жизнь, которые запишет на своем стартовом номере, и это станет точкой А, началом — откуда начнется движение в сторону достижения, — рассказывали организаторы забега
Вадим Симонов и Максим Молчанов. — Также одна из целей забега — помочь собрать средства на лечение подопечных фонда «Шанс» с онкологическими заболеваниями.
GO.TUT.BY выяснил, что пообещали себе участники.
«Похудеть! Похудеть!» «Не хамить заказчикам» «Не реже чем один раз в месяц ходить в кино с мужем, аквапарк с детьми, spa с подружкой и каждый день улыбаться тем, кого вижу» «Быть хорошей девочкой» «Выучить английский» «Пробежать в 2019 году три половинки» «Добежать до финиша» «Выполнять все свои обещания» «Не лениться» «Перестать уклоняться от призыва» и «Не есть булки на ночь!» «Взятие штанги в 100 кг, не давать деньги в долг, жениться (но это не точно), сделать ребенка» «Не бросить пить», «Быть лучшей версией себя», «Быть всегда на позитиве» «Не пить до конца дня»
«Не храпеть, прибить плинтуса»
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20 апреля в минском парке Победы пройшел забег «Я обещаю!», посвященный выполнению обещаний самим себе.
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