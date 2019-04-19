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«Перестать уклоняться от призыва». Минчане пробежали с обещаниями, которые теперь должны исполнить

20.04.2019 19:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 апреля в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю!», посвященный выполнению обещаний самим себе. Трасса начиналась с символических полутора километров, а более уверенные в своих силах любители бежали 3, 5, 10 или 15 км.

 — Каждый бегун сможет дать себе обещание или поставить цель — на год, на сезон, на жизнь, которые запишет на своем стартовом номере, и это станет точкой А, началом — откуда начнется движение в сторону достижения, — рассказывали организаторы забега Вадим Симонов и Максим Молчанов. — Также одна из целей забега — помочь собрать средства на лечение подопечных фонда «Шанс» с онкологическими заболеваниями.

GO.TUT.BY выяснил, что пообещали себе участники.



«Похудеть! Похудеть!»

«Не хамить заказчикам»

«Не реже чем один раз в месяц ходить в кино с мужем, аквапарк с детьми, spa с подружкой и каждый день улыбаться тем, кого вижу»

«Быть хорошей девочкой»

«Выучить английский»

«Пробежать в 2019 году три половинки»

«Добежать до финиша»

«Выполнять все свои обещания»

«Не лениться»

«Перестать уклоняться от призыва» и «Не есть булки на ночь!»


«Взятие штанги в 100 кг, не давать деньги в долг, жениться (но это не точно), сделать ребенка»

«Не бросить пить», «Быть лучшей версией себя», «Быть всегда на позитиве»

«Не пить до конца дня»

«Не храпеть, прибить плинтуса»

 

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20 апреля в минском парке Победы пройшел забег «Я обещаю!», посвященный выполнению обещаний самим себе.
 
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