«Перестать уклоняться от призыва». Минчане пробежали с обещаниями, которые теперь должны исполнить

Источник материала: Tut.by

20 апреля в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю!», посвященный выполнению обещаний самим себе. Трасса начиналась с символических полутора километров, а более уверенные в своих силах любители бежали 3, 5, 10 или 15 км.

— Каждый бегун сможет дать себе обещание или поставить цель — на год, на сезон, на жизнь, которые запишет на своем стартовом номере, и это станет точкой А, началом — откуда начнется движение в сторону достижения, — рассказывали организаторы забега Вадим Симонов и Максим Молчанов. — Также одна из целей забега — помочь собрать средства на лечение подопечных фонда «Шанс» с онкологическими заболеваниями.

GO.TUT.BY выяснил, что пообещали себе участники.







«Похудеть! Похудеть!»



«Не хамить заказчикам»



«Не реже чем один раз в месяц ходить в кино с мужем, аквапарк с детьми, spa с подружкой и каждый день улыбаться тем, кого вижу»



«Быть хорошей девочкой»



«Выучить английский»



«Пробежать в 2019 году три половинки»



«Добежать до финиша»



«Выполнять все свои обещания»



«Не лениться»



«Перестать уклоняться от призыва» и «Не есть булки на ночь!»







«Взятие штанги в 100 кг, не давать деньги в долг, жениться (но это не точно), сделать ребенка»



«Не бросить пить», «Быть лучшей версией себя», «Быть всегда на позитиве»



«Не пить до конца дня»



«Не храпеть, прибить плинтуса»