Витебск продолжает зарастать мусором

«Витебский курьер» , недавняя Как пишет, недавняя новость о том, рабочих по комплексной уборке домовладений и придомовых территорий передали из госпредприятия «Зеленхоз» в подчинение ЖРЭТу, порадовала витебчан. Такое решение было принято Витебским горисполкомом ще 2 апреля в связи с участившимися жалобами горожан на качество уборки дворов.





Однако в Витебске по-прежнему грязно, зарастают и дворы мусором. Почему?





Оказывается, дворников и мастеров «Зеленхоз» еще не успел передать, полный переход будет закончен только до конца апреля сообщили в ЖРЭТе «Витебским вестям». Старая схема — на каждый двор по дворнику — заработает только со 2 мая.





Получается, что спросить за порядок и чистоту пока не с кого.