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Витебск продолжает зарастать мусором

20.04.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей стране сегодня мыли-чистили на субботнике, а вот Витебск продолжает зарастать мусором.

Как пишет «Витебский курьер», недавняя новость о том, рабочих по комплексной уборке домовладений и придомовых территорий передали из госпредприятия «Зеленхоз» в подчинение ЖРЭТу, порадовала витебчан. Такое решение было принято Витебским горисполкомом ще 2 апреля в связи с участившимися жалобами горожан на качество уборки дворов.

Однако в Витебске по-прежнему грязно, зарастают и дворы мусором. Почему?

Оказывается, дворников и мастеров «Зеленхоз» еще не успел передать, полный переход будет закончен только до конца апреля сообщили в ЖРЭТе «Витебским вестям». Старая схема — на каждый двор по дворнику — заработает только со 2 мая.

Получается, что спросить за порядок и чистоту пока не с кого.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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По всей стране сегодня мыли-чистили на субботнике, а вот Витебск продолжает зарастать мусором.
 
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