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Витебск продолжает зарастать мусором
Источник материала: Партизан
По всей стране сегодня мыли-чистили на субботнике, а вот Витебск продолжает зарастать мусором.
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Однако в Витебске по-прежнему грязно, зарастают и дворы мусором. Почему?
Оказывается, дворников и мастеров «Зеленхоз» еще не успел передать, полный переход будет закончен только до конца апреля сообщили в ЖРЭТе «Витебским вестям». Старая схема — на каждый двор по дворнику — заработает только со 2 мая.
Получается, что спросить за порядок и чистоту пока не с кого.
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По всей стране сегодня мыли-чистили на субботнике, а вот Витебск продолжает зарастать мусором.
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