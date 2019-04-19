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Ребенка, родившегося с весом 258 грамм, выписывают из больницы

20.04.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мальчика по имени Рюске, родившегося с весом всего в 258 грамм, выпишут из больницы префектуры Нагано в Японии, сообщает РИА Новости.
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Малыш родился в октябре прошлого года и все это время находится под наблюдением врачей, сообщает телеканал NHK

Во время беременности у мамы мальчика развилась гипертония, и врачи, опасаясь за жизнь и здоровое развитие плода, решили сделать женщине кесарево сечение и выходить малыша в инкубаторе. На момент операции женщина была на 24-й неделе беременности.

Так Рюске стал самым маленьким из родившихся и выживших детей в мире. Его вес при рождении составлял 258 грамм. 


Мама признается, что, когда малыш родился, она боялась даже прикасаться к нему, настолько он был хрупким.

Врачи говорят о трудностях в уходе за новорожденным: ему сложно было поставить капельницу, так как сосуды были тоньше медицинских иголок.

Сейчас, спустя семь месяцев, мальчик весит 3374 грамм и вырос до 43 сантиметров. Врачи сообщают, что он здоров и готов к выписке.

 
 
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Мальчика по имени Рюске, родившегося с весом всего в 258 грамм, выпишут из больницы префектуры Нагано в Японии, сообщает РИА Новости.
 
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