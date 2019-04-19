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Ангелу Меркель прочат на пост главы Еврокомиссии

20.04.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне.


"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал он в интервью медиа-группе Funke, опубликованном в субботу, 20 апреля. 

По словам Юнкера, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС. Срок ее полномочий на посту канцлера ФРГ, однако, истекает лишь в 2021 году.

Наблюдатели постоянно спекулируют о возможности перехода Меркель на один из постов в руководстве ЕС, отмечает агентство dpa. Сама Ангела Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять какую-либо политическую должность.

После выборов в Европарламент в конце мая на место Юнкера придет другой политик. Сменится также и председатель Совета ЕС. В настоящее время этот пост занимает Дональд Туск. Юнкер предложил, чтобы кандидата на пост председателя ЕК выдвинула партия, которая одержит победу на выборах в Европарламент.

Сам Жан-Клод Юнкер решил не добиваться переизбрания на посту главы Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.

 
 
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне.
 
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