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Глава Минска Анатолий Сивак пообещал за два года обновить общественный транспорт в столице

20.04.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественный транспорт в столице должен быть обновлен.

Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает БелТА.

Это вывод сделан не только в связи с обращениями водителей ряда троллейбусных и автобусных парков Минска, уверяет он.


Анатолий Сивак (справа) во время субботника

«Он сделан в первые дни работы в новой должности. Мы будем активно обновляться. Рассчитываем завершить эту работу в 2019-2020 годах. Это, безусловно, улучшит условия труда людей, работающих в троллейбусных, автобусных и трамвайных парках», — отметил Анатолий Сивак.

По его словам, в этом году накануне Европейских игр значительно обновится подвижной состав, но работа в этом направлении будет продолжена. Например, уже поручено заключить контракт на поставку партии троллейбусов.

«Их не обновляли, поскольку считали, что троллейбус свое изжил. Мы посмотрели троллейбусные линии — они далеко не изношены, поэтому этот транспорт будет функционировать в рамках этих линий», — пояснил он.


На некоторых маршрутах будут задействованы троллейбусы с автономным ходом, что позволит продлить их движение без строительства новых линий.

Кроме того, будет обновлен трамвай. «И по экономическим показателям, и по возрасту он достаточно проблемный. К тому же им неудобно пользоваться, из-за высокой пола, например», — добавил Анатолий Сивак.

 
Теги: Минск
 
 
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