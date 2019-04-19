Глава Минска Анатолий Сивак пообещал за два года обновить общественный транспорт в столице

Это вывод сделан не только в связи с обращениями водителей ряда троллейбусных и автобусных парков Минска , уверяет он.









Анатолий Сивак (справа) во время субботника





«Он сделан в первые дни работы в новой должности. Мы будем активно обновляться. Рассчитываем завершить эту работу в 2019-2020 годах. Это, безусловно, улучшит условия труда людей, работающих в троллейбусных, автобусных и трамвайных парках», — отметил Анатолий Сивак.





По его словам, в этом году накануне Европейских игр значительно обновится подвижной состав, но работа в этом направлении будет продолжена. Например, уже поручено заключить контракт на поставку партии троллейбусов.





«Их не обновляли, поскольку считали, что троллейбус свое изжил. Мы посмотрели троллейбусные линии — они далеко не изношены, поэтому этот транспорт будет функционировать в рамках этих линий», — пояснил он.









На некоторых маршрутах будут задействованы троллейбусы с автономным ходом, что позволит продлить их движение без строительства новых линий.





Кроме того, будет обновлен трамвай. «И по экономическим показателям, и по возрасту он достаточно проблемный. К тому же им неудобно пользоваться, из-за высокой пола, например», — добавил Анатолий Сивак.