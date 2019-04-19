При обыске в доме экс-президента Судана Омара аль-Башира нашли миллионы наличных









Как отмечается, в ходе проведенного у него дома обыска было обнаружены около 352 тысяч долларов, порядка 6,7 млн евро и 5 млрд суданских фунтов (почти 105 млн долларов в эквиваленте), что в общей сложности составляет около 113 млн долларов. Изъятые средства были переданы в казначейство Центрального банка Судана.





На минувшей неделе было объявлено о переводе свергнутого армией 11 апреля после многомесячных акций протеста Омара аль-Башира в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. До этого он находился под домашним арестом в одной из своих резиденций. Туда же переведены многие известные руководители исламистского движения, а также подозреваемые в коррупции чиновники. За последние дни в стране были арестованы более 200 представителей бывших властей республики, включая функционеров бывшей правящей в стране партии «Национальный конгресс».



