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При обыске в доме экс-президента Судана Омара аль-Башира нашли миллионы наличных
Источник материала: Партизан
Низложенный и арестованный армией экс-президент Судана Омар аль-Башир подозревается в отмывании денег и нарушении закона об иностранной валюте. Об этом сообщила в субботу суданская газета Al-Ahdath News. В частности, прокуратура обвиняет аль-Башира в незаконном хранении крупных сумм денег.
Как отмечается, в ходе проведенного у него дома обыска было обнаружены около 352 тысяч долларов, порядка 6,7 млн евро и 5 млрд суданских фунтов (почти 105 млн долларов в эквиваленте), что в общей сложности составляет около 113 млн долларов. Изъятые средства были переданы в казначейство Центрального банка Судана.
На минувшей неделе было объявлено о переводе свергнутого армией 11 апреля после многомесячных акций протеста Омара аль-Башира в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. До этого он находился под домашним арестом в одной из своих резиденций. Туда же переведены многие известные руководители исламистского движения, а также подозреваемые в коррупции чиновники. За последние дни в стране были арестованы более 200 представителей бывших властей республики, включая функционеров бывшей правящей в стране партии «Национальный конгресс».
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Низложенный и арестованный армией экс-президент Судана Омар аль-Башир подозревается в отмывании денег и нарушении закона об иностранной валюте. Об этом сообщила в...
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