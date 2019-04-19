ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

20.04.2019 19:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ущерб – десятки, а то и сотни миллионов долларов. Белорусские НПЗ пытаются минимизировать последствия: уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах превышает допустимые значения во много раз. Некачественное сырье удалось локализовать, однако белорусским предприятиям пришлось выступить фильтром. Корреспондент Екатерина Жилянина разбиралась в ситуации.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Первыми некачественное сырье получили в Мозыре. Местный НПЗ – стартовое для нас звено в маршруте нефтепровода. Тревогу наш оператор «Гомельтранснефть Дружба» забил несколько дней назад. Пробы показали высочайшее содержание хлора. Превышение было таким, что дорогостоящее оборудование могло стремительно и надолго выйти из строя.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Отдельные пробы показывали превышение в 100 раз. Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Так же возможна забивка отдельного теплообменного оборудование, отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении – то это минимально десятки миллионов долларов, и может исчисляться многими сотнями.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Действовать нужно было быстро. Некачественное сырье локализовали. Сейчас на предприятии продолжают работать эксперты. В товарное топливо опасная смесь не поступает. Его изымают из процесса, так что готовый продукт по-прежнему высокого качества. Но для того, чтобы не пострадали потребители, предприятию пришлось взять удар на себя.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ:
С нашей стороны на заводе организован усиленный контроль за состоянием технологического оборудования, за ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Скорость движения нефти по трубопроводу, к счастью, невысока. До следующего пункта назначения – новополоцкого «Нафтана» – некачественное сырье еще не успело дойти. Сразу же приняли решение о снижении загрузки на 50 %. Это позволит подготовиться к минимизации последствий в Новополоцке. Пробы поступающего сырья продолжают брать ежечасно.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа. Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Приято решение о снижении загрузки, начиная с сегодняшнего дня, для того, чтобы мы, имя определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать.

Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Оценить ущерб пока сложно. Специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного время. Кроме того, недополученные объемы предстоит компенсировать.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Официального ответа от российских партнеров пока нет. Зато одно из информационных агентств опубликовало комментарий представителя «Транснефти». Устранить распространение некачественной нефти якобы должны в ближайшие дни – понедельник-вторник (22-23 апреля). По этому участку нефтепровода сырье получает не только белорусские заводы. Далее нефть идет на запад, через Польшу в Германию, и через Украину – в Венгрию и Словакию. Западных партнеров Беларусь также проинформировала о возможной опасности.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Наши заводы, по сути, стали фильтром для некачественного российского сырья. О компенсации объемов недополученной нефти и причиненного ущерба разговор еще предстоит. «Белнефтехим» настаивает на встрече с российской стороной.

И хотя наша страна столкнулась с такой проблемой впервые, на Западе нарекания на сорт нефти Urals продолжаются несколько лет. В чем причина – однозначного ответа пока нет.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Эксперты выдвигают две версии. Если упростить профессиональную терминологию, то первое – опасный компонент мог содержаться в пластовых водах, то есть попасть в экспортируемое сырье еще на стадии добычи. И второй вариант – он оказался в смеси позже, в процессе обработки (распределения, транспортировки) как поглотитель сероводорода.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Нашли ли источник проблемы россияне? Официальной информации нет. Неизвестно также, знали ли в «Транснефти» о проблеме до того, как белорусы забили тревогу. Между тем, нефтеперерабатывающие заводы, которые временно остались без сырья и могли серьезно пострадать, занимают ведущие позиции по вкладу в ВВП страны. В такой ситуации еще более дальновидным выглядит требование Президента о скорейшей модернизации НПЗ и о покупке сырья на мировой бирже.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ущерб – десятки, а то и сотни миллионов долларов. Белорусские НПЗ пытаются минимизировать последствия: уже несколько дней по нефтепроводу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пункт питания спортсменов II Европейских игр в Минске будет готов к эксплуатации к 10 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика