У тренера БАТЭ Алексея Баги снова спросили про секс и про Глеба

Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции главного тренера БАТЭ Алексея Баги после выездной победы над «Славией» (2:1) коуч пояснил, почему выпустил на поле новых игроков, оценил игру защитника Джамалы Ходжаниязова, состояние Александра Глеба и пригласил мозырских болельщиков посмотреть на его игру на «Борисов-Арене». Его слова приводит клубная пресс-служба .



Фото: ФК БАТЭ

— Основательно готовились к игре с мозырянами, изучили видео всех трех стартовых матчей с их участием. И скажу так: к чему готовились, то и увидели. «Славия» — достаточно серьезный соперник, как по людям, так и по качеству игры.

Мы усложнили себе жизнь тем, что допустили фол в штрафной в самом начале встречи и получили пенальти. Но, если учесть, что команда уступала, если учесть, что играли на выезде, причем в городе, где во все времена было непросто, то заработанные три очки — очень приятное событие.

— Как сказалось на игре отсутствие дисквалифицированного Риоса? И как оцените действия заменившего его Ходжаниязова?

— Когда говорим о заменах тех, кто травмирован или дисквалифицирован, то всегда нужно понимать: мы вынуждены внедрять новых игроков, что-то перестраивать. Хочешь того или нет, это сказывается на взаимодействиях, особенно когда касается защитников, которых, как правило, без нужды не меняют. Риос дисквалифицирован, Йонассен травмирован.

Слева мог сыграть лишь Ходжаниязов. Джамал сегодня старался, временами был неплох, временами ошибался. Он часть нашей команды, и мы на него тоже рассчитываем, как на любого другого игрока. Но мы добились выездной победы, поэтому на какие-то помарки можно закрыть глаза.

— Как оцените игру БАТЭ в позиционном наступлении?

— Были неплохие взаимодействия, особенно после того, как счет сравнялся. Мы не поддались на какие-то эмоции. Было много открываний, в каких-то моментах ребята, если так можно выразиться, получали удовольствие от игры. Но в первом тайме ситуация, в которой мы оказались, иногда приводила к поспешным решениям, не все у нас ладилось.

Психология — дело такое: хочешь того или нет, если уступаешь, порой делаешь все чрезмерно торопливо. В целом же, если учесть, как складывался матч и как завершился, мы довольны.

— Появление Скавыша — плановая замена?

— Да. Но тут еще и ситуация диктовала необходимость перемен. Нужно было увеличивать давление. Макс — быстрый футболист, что, собственно, и доказал.

— У вас осталась неиспользованной одна замена…

— Игра складывалась так, что даже опытным футболистам Миличу или Березкину было бы непросто в нее попасть. Тем более никто не выпадал. Хотя, чтобы потянуть время, можно было бы кого-то и выпустить. Но мы не видели в том целесообразности. Тем более и Драгун, и Сарока чувствовали себя нормально и выражали готовность доиграть матч.

— Почему Глеб опять оказался вне заявки?

— Он после болезни потренировался только пару дней, еще не полностью готов. А те ребята, которые приехали в Мозырь, тренируются регулярно и находятся в хорошем игровом тонусе.

— Когда же все-таки Александр Глеб приедет в Мозырь? Его наши болельщики очень ждут.

— Ребята, скажите, сколько было сегодня народа на трибуне, я куплю билеты. Приезжайте на «Борисов-Арену», увидите его там.

— «Славия», конечно, не лондонский «Арсенал». Но ваша команда в сложных условиях добыла победу. Это лучше, чем секс?

— Ну, вы даете! Нам четыре часа ехать в Минск. Я возьму ускоритель и под Минском скажу, лучше или нет.

В любом случае каждая победа — неважно, добыта она на «Хрустальном мяче» или в чемпионате страны, на «Эмирэйтс» или на мозырской «Юности» — приятна. На нее работают не только игроки и тренеры, но и водители, повара, дворники, работники всей базы и так далее. Все рады.