Пункт питания спортсменов II Европейских игр в Минске будет готов к эксплуатации к 10 мая

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Пункт питания спортсменов II Европейских игр в Студенческой деревне с 10 мая будет готов к тестовой эксплуатации, сообщил сегодня журналистам во время республиканского субботника директор КУП «Бизнес-центр «Столица» Борис Крицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект уже построен. Сегодня представители бизнес-центра, Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, фонда «Дирекция II Европейских игр» здесь провели трудовую акцию — приводили в порядок территорию, складские помещения, работали с технологическим оборудованием. «Павильон рассчитан на 2 тыс. посадочных мест. К 1 мая должны вывести в технологический режим оборудование, к 10-му — подготовить к тестовой эксплуатации. А 25 апреля здесь поручено организовать питание для представителей республиканского оргкомитета», — отметил Борис Крицкий.









Всего в Студенческой деревне работало свыше 170 человек. Также проводилось благоустройство других спортивных объектов, где будут проводиться соревнования.





Как сообщалось, изначально предполагалось разместить в Студенческой деревне временный павильон для питания, но после для рационального использования бюджетных средств было принято решение пристроить помещение к ледовой арене в минском микрорайоне Малиновка возле Студенческой деревни. В период II Европейских игр в нем организуют питание спортсменов, а в дальнейшем павильон станет универсальным спортивным залом для СДЮШОР. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Источник: БЕЛТА.

Фото Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома

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