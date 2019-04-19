«Слушать маму» и «Не быть вафлей». Как беларусы пробежали марафон «Я обещаю»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 апреля, в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю». На этот раз без гендерных рамок, а для всех – и мужчин, и женщин. Беларусы бежали, как им хотелось: полтора, три, пять, десять и 30 километров. Главное условие – дать себе обещание: на сезон, год или жизнь. Правда, за их исполнение организаторы ответственности не несут. Забег, кстати, отличился благотворительностью: одна из его целей – собрать деньги на лечение больных с онкологическими заболеваниями. Посмотрите на беларусов и на то, что они успели себе наобещать.



«Не быть вафлей».



«Научиться принимать решения».