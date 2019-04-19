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«Слушать маму» и «Не быть вафлей». Как беларусы пробежали марафон «Я обещаю»

20.04.2019 19:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 20 апреля, в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю». На этот раз без гендерных рамок, а для всех – и мужчин, и женщин. Беларусы бежали, как им хотелось: полтора, три, пять, десять и 30 километров. Главное условие – дать себе обещание: на сезон, год или жизнь. Правда, за их исполнение организаторы ответственности не несут. Забег, кстати, отличился благотворительностью: одна из его целей – собрать деньги на лечение больных с онкологическими заболеваниями. Посмотрите на беларусов и на то, что они успели себе наобещать.

«Не быть вафлей».


«Научиться принимать решения».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сегодня, 20 апреля, в минском парке Победы прошел забег «Я обещаю». На этот раз без гендерных рамок, а для всех – и мужчин, и женщин. Беларусы бежали, как им хотелось:...
 
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