ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Залезали в рюкзаки, кошельки и карманы: в витебском колледже провели обыск

20.04.2019 20:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У учащихся Витебского государственного технического колледжа провели обыск личных вещей. Инцидент произошел 19 апреля. Сами учащиеся заявляют о незаконности таких действий, а в администрации говорят, что все это было сделано в их же интересах.


Витебский государственный технический колледж. Фото: vgtk.by

«Интересовались любом странным предметом»


Видео обыска опубликовано в телеграм-канале NEXTA, передает "Белсат".


Это уже не первый подобный обыск в колледже. Первый случился зимой — после того, как за наркотики «закрыли учащегося группы э-32 и его девушку». «Недавно куратор нам рассказал, что поймали еще двух человек, и вчера устроили такой же обыск», – рассказал belsat.eu один из учащихся.

По словам второго собеседника, руководство колледжа также было обеспокоено случаем в Столбцах, и, чтобы не допустить таких же случаев, искали ножи, другое холодное оружие и наркотические вещества.

По словам студентов, обыск был незаконным, так как многим учащимся нет 16 лет, а значит, при подобных действиях должны присутствовать их родители.

«Обыск проходил просто: во время уроков заходило наше руководство и проверяло рюкзаки, все содержимое карманов, чтобы все было выложено на стол. Интересовались любым странным предметом, у кого-то прицепились к старым деньгам, залезали в кошельки», – отметил собеседник.

По словам учащихся, тех, кто отказывался показывать свои телефоны, рюкзаки и другие личные вещи, вели к заведующим отделением.


Администрация: учащиеся и родители поддерживают такие действия

В администрации колледжа корреспонденту belsat.eu заявили, что «все действия педагогических работников обусловлены мерами по поддержанию общественной безопасности и порядка».

«Это подтвердит каждый учащийся. И они понимают, что эти действия только в их интересах с целью недопущения серьезных нарушений», – отметили в учреждении.

По словам собеседника, эти действия поддерживают как большинство студентов, так и их родителей.

«Вы же сами знаете, что случилось в Столбцах два месяца назад, когда учащийся пронес нож в учебное заведение, и в результате пострадали и педагоги, и учащиеся. И мы в том числе проводим профилактическую работу с целью недопущения подобных вещей, потому что, вы же понимаете, задача каждого педагога – обеспечить безопасность в образовательной среде ребенка», – говорят в администрации.

На вопрос, планируются ли подобные профилактические проверки в будущем, в колледже не смогли ответить, назвав вопрос «очень провокационным».

«Не надо пожар тушить бензином»

Тему трагедии в Столбцах во время послания народу и Национальному собранию затронул и глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Я критикую постоянно в связи с событиями в Столбцах: где петух, как в народе говорят, клюнул в одно место – зашевелились, Карпенко (министр образования Игорь Карпенко – прим. Belsat.eu) и все. Начальник по безопасности – ввести в каждой школе. Заместители директоров по безопасности – ввести. Психологами – запрудить. Где вы деньги на это возьмете, и нужно ли это вообще?»- заявил он.

Александр Лукашенко также отметил, что «не надо пожар тушить бензином».



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У учащихся Витебского государственного технического колледжа провели обыск личных вещей. Инцидент произошел 19 апреля. Сами учащиеся заявляют о незаконности...
 
Новости дня
Новости разные
 
У тренера БАТЭ Алексея Баги снова спросили про секс и про Глеба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика