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Профсоюз РЭП одержал еще одну победу

20.04.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Независимый профсоюз помог работнику стройфирмы вернуть 2500 рублей.

Минчанин Алексей Самохвал работал по трудовому контракту плотником-бетонщиком 3 разряда в ООО «Строительная компания ПМБ Инвест» с 23 августа 2018 года, пишет сайт praca-by.info.

Проблем во взаимоотношениях работника и нанимателя не возникало до начала 2019 года, когда предприятие не задержало ему зарплату за январь, февраль, и частично – за март 2019 года.

Не дождавшись положенных средств, сотрудник стройфирмы решил вернуть задолженность через суд и обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП.

Правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков помог подготовить Алексею исковое заявление в суд Советского района Минска о взыскании задолженности по зарплате, трех средних заработков и об увольнении по статье 41 Трудового кодекса (расторжение срочного трудового договора по требованию работника).


18 апреля представитель ООО «Строительная компания ПМБ Инвест» в суде подписал мировое соглашение, согласно которому фирма выплатит Алексею Самохвалу задолженность по зарплате в сумме 2500 рублей.

По дополнительному соглашению, бывший работник с 19 апреля уволился с предприятия с формулировкой «по соглашению сторон», а не по статье 41 Трудового кодекса.

– Суд установил факты нарушения трудового законодательства: фирма не платила работнику зарплату почти три месяца. У нанимателя просто не оставалось иного выбора, кроме как заключить с работником мировое соглашение. В противном случае его издержки оказались бы гораздо серьезнее, - подчеркнул правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

 
Теги: Минск
 
 
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Независимый профсоюз помог работнику стройфирмы вернуть 2500 рублей.
 
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