За участие в субботнике белорусы перечислили в бюджет почти 9 миллионов рублей

«По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 миллиона человек. По предварительным данным собрано уже 8.7 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске», – сказал Владимир Кухарев.





"Белсат" . По оперативной информации, наибольшее количество людей приняло участие в субботнике в Минске – почти 700 тысяч, В Гомельской области – 430 тысяч, Брестской – 420 тысяч. Традиционно столица в лидерах и по заработанным деньгам – более 2,8 миллионов рублей, передает











