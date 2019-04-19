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За участие в субботнике белорусы перечислили в бюджет почти 9 миллионов рублей

20.04.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 3 миллионов белорусов принимают участие в республиканском субботнике, рассказал заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника Владимир Кухарев, сообщает пресс-служба Совмина.

«По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 миллиона человек. По предварительным данным собрано уже 8.7 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске», – сказал Владимир Кухарев.

По оперативной информации, наибольшее количество людей приняло участие в субботнике в Минске – почти 700 тысяч, В Гомельской области – 430 тысяч, Брестской – 420 тысяч. Традиционно столица в лидерах и по заработанным деньгам – более 2,8 миллионов рублей, передает "Белсат".




 
Теги: Минск
 
 
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Около 3 миллионов белорусов принимают участие в республиканском субботнике, рассказал заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и...
 
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