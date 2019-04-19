Суд в Киеве рассматривает снятие Зеленского с выборов

Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат действующего президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько, который и подал соответствующий иск.





По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля. На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.





Согласно информации на сайте Судебной власти Украины, дело №855 / 124/19 в признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. в регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в Апелляционном суде.





