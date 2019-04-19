|
Суд в Киеве рассматривает снятие Зеленского с выборов
Источник материала: Партизан
20 апреля Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат действующего президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько, который и подал соответствующий иск.
По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля. На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.
Согласно информации на сайте Судебной власти Украины, дело №855 / 124/19 в признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. в регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в Апелляционном суде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 апреля Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)