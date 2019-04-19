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Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет
Источник материала: СТВ
Маленький мальчик снял взрывной метеоклип. Кардену Кортсу в детском саду поручили рассказать о погоде. Отец ребёнка смонтировал видеоролик, рассказали в программе
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Маленький мальчик снял взрывной метеоклип. Кардену Кортсу в детском саду поручили рассказать о погоде. Отец ребёнка смонтировал видеоролик, рассказали в...
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