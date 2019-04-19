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Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет

20.04.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Маленький мальчик снял взрывной метеоклип. Кардену Кортсу в детском саду поручили рассказать о погоде. Отец ребёнка смонтировал видеоролик, рассказали в программе «Плюс-минус»

Главный герой видео нажимает кнопку пульта, перемещаясь от одного погодного явления к другому: ураган, снежная буря и торнадо.

Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет

Эти кадры взорвали Интернет, а малыш стал «звездой» центральных каналов.

Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет
 
 
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Маленький мальчик снял взрывной метеоклип. Кардену Кортсу в детском саду поручили рассказать о погоде. Отец ребёнка смонтировал видеоролик, рассказали в...
 
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