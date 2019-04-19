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Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»

20.04.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Раскачал по полной. Концерт популярного белорусского рэппера спровоцировал землетрясение в Казани. Тревогу забили жители района, по соседству с которым выступал Макс Корж, рассказали в программе «Плюс-минус».

В квартирах звенели стёкла и раскачивались люстры. Встревоженные горожане вызвали МЧС и выбежали на улицу.

Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»

Спасатели выяснили, что причиной катаклизма стали танцы 11-тысячного стадиона.

Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»
 
 
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Раскачал по полной. Концерт популярного белорусского рэппера спровоцировал землетрясение в Казани. Тревогу забили жители района, по соседству с которым выступал...
 
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