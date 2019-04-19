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Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»
Источник материала: СТВ
Раскачал по полной. Концерт популярного белорусского рэппера спровоцировал землетрясение в Казани. Тревогу забили жители района, по соседству с которым выступал Макс Корж, рассказали в программе
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Раскачал по полной. Концерт популярного белорусского рэппера спровоцировал землетрясение в Казани. Тревогу забили жители района, по соседству с которым выступал...
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