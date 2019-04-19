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Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси
Источник материала: СТВ
Утонули в мусоре. Мировой океан, бьют тревогу учёные, переполнен пластиковыми отходами. Каждый год в него стекается 13 миллионов тонн вредных отходов, рассказали в программе
Это примерно по одному самосвалу ежеминутно. Основные поставщики – реки.
Второе место – у китайской Янцзы. Замыкает тройку анти-лидеров Инд.
Пятый год подряд Белорусское общество охотников и рыболовов проводит акцию «Чистый водоём».
Дмитрий Сыроквашко, руководитель сектора спортивных и кинологипческих мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
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Утонули в мусоре. Мировой океан, бьют тревогу учёные, переполнен пластиковыми отходами. Каждый год в него стекается 13 миллионов тонн вредных отходов, рассказали в...
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