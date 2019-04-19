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Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси

20.04.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Утонули в мусоре. Мировой океан, бьют тревогу учёные, переполнен пластиковыми отходами. Каждый год в него стекается 13 миллионов тонн вредных отходов, рассказали в программе «Плюс-минус»

Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси

Это примерно по одному самосвалу ежеминутно. Основные поставщики – реки.

К слову, самым грязным водоёмом на планете считается Читарум в Индонезии.

Второе место – у китайской Янцзы. Замыкает тройку анти-лидеров Инд.

Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси

В Беларуси – свой топ. В расчётах специалисты учитывали концентрацию вредных химических веществ на один кубометр.

Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси

Первое место у Свислочи. Далее следуют Березина и Неман.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Пятый год подряд Белорусское общество охотников и рыболовов проводит акцию «Чистый водоём».

Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси

Дмитрий Сыроквашко, руководитель сектора спортивных и кинологипческих мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Ежегодно приводится в порядок более 1 000 километров береговой линии. Собирается мусор, вывозится на полигоны ТБО порядка 1 000 кубометров. Работа эта, всё-таки, не напрасна: с 2016 года уже прослеживается чёткая тенденция уменьшения количества мусора на берегах.

Первое место у Свислочи. Названы самые грязные реки Беларуси
 
 
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Утонули в мусоре. Мировой океан, бьют тревогу учёные, переполнен пластиковыми отходами. Каждый год в него стекается 13 миллионов тонн вредных отходов, рассказали в...
 
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