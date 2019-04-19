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Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По народному календарю 22 апреля – Вадим Ключник. Примета гласит: если солнце при восходе – белого цвета, а молодой месяц – с острыми концами, – к сухой погоде. Если вниз – к дождю, рассказали в программе
24 апреля – День Антипы. Дожди предвещали грибную пору.
А если ударят заморозки – обильно пойдут грузди.
25 апреля – Василий Парильщик. Если погода в этот день солнечная – к солидному урожаю. Утро прохладное – лето не задастся.
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Новости Беларуси. По народному календарю 22 апреля – Вадим Ключник. Примета гласит: если солнце при восходе – белого цвета, а молодой месяц – с острыми концами, – к...
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