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Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта

20.04.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По народному календарю 22 апреля – Вадим Ключник. Примета гласит: если солнце при восходе – белого цвета, а молодой месяц – с острыми концами, – к сухой погоде. Если вниз – к дождю, рассказали в программе «Плюс-минус»

Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта

24 апреля – День Антипы. Дожди предвещали грибную пору.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

А если ударят заморозки – обильно пойдут грузди.

Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта

25 апреля – Василий Парильщик. Если погода в этот день солнечная – к солидному урожаю. Утро прохладное – лето не задастся.

Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта
 
 
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Новости Беларуси. По народному календарю 22 апреля – Вадим Ключник. Примета гласит: если солнце при восходе – белого цвета, а молодой месяц – с острыми концами, – к...
 
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