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Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Практически каждому садоводу и огороднику приходится сталкиваться с вредителями. Самый частый гость на грядках – медведка.
Подгрызая корни, она бьёт по самому больному и планомерно уничтожает урожай. Искалеченное растение после такой атаки – уже не жилец. Как справится с напастью, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Для приготовления состава для отпугивания медведки и других почвенных вредителей надо взять головку чеснока и аптечный скипидар.
Скипидар, как и чеснок, содержит значительное количество ароматических веществ, а также является хорошим экстрактором для активных компонентов чеснока. Скипидара нужно взять столько, чтобы залить кусочки чеснока полностью. Настаивать нужно не меньше одной недели.
В качестве наполнителя вы можете взять или наполнитель для кошачьих туалетов или цеолитовый фильтр для очистки воды. Количество цеолита должно быть таким, чтобы скипидар полностью впитался в кусочки наполнителя.
После тщательного встряхивания наш препарат готов к использованию. Он может храниться в холодильнике несколько месяцев.
Одной столовой ложки на каждое растение высаженной рассады достаточно, чтобы отпугнуть не только медведку, но даже крота.
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Новости Беларуси. Практически каждому садоводу и огороднику приходится сталкиваться с вредителями. Самый частый гость на грядках – медведка. Подгрызая корни,...
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