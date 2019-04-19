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До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

20.04.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и слабый туман. Но порадует температурный фон. Местами по стране будет до +19. С началом пляжного сезона, впрочем, пока придётся повременить, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

С понедельника Беларусь попадёт под влияние антициклона с центром над европейской частью России. Лишь ночью и утром юго-западная часть страны ещё останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на территорию Украины. К середине недели погоду будет диктовать антициклон.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета:
Температура воздуха в ночные часы, в основном, будет положительная: +1 +7, однако в низких местах, на торфяниках сохраняется вероятность заморозков до 0 -3 градусов. В дневное время температура воздуха по стране будет находиться в пределах от +13 до +20. Во второй половине недели ожидается поступление более тёплых воздушных масс с юга Европы. Температурный режим повысится ещё на 2-4 градуса и в дневное время погода будет по-настоящему летняя. Однако, минусом этой погоды будет порывистый юго-восточный ветер.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Бресте с 21 до 26 апреля " alt="До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555785245171784.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 21 до 26 апреля
Витебске с 21 до 26 апреля " alt="До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555785245185221.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 21 до 26 апреля
До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 21 до 26 апреля
До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 21 до 26 апреля
До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 21 до 26 апреля
До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 21 до 26 апреля

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и слабый туман. Но порадует температурный фон. Местами по стране будет до +19. С началом пляжного...
 
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