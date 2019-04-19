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В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины

20.04.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 апреля в Минске и Бресте откроются избирательные участки для граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины

В столице урны установят в посольстве Украины, а в Бресте участок организуют на базе украинского консульства. Отдать свой голос 13 тысяч украинцев, проживающих в нашей стране, смогут с 08:00 утра до 20:00 вечера.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 апреля в Минске и Бресте откроются избирательные участки для граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице урны...
 
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