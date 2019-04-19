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«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Агитация запрещена, но обсудить есть что. В Украине 20 апреля день тишины накануне второго тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины
В этот день любые агитационные мероприятия, выступления в СМИ, распространение избирательных листовок, плакатов кандидатов запрещено. Однако и без этого украинцам сегодня есть, о чем поговорить. Кандидаты в президенты заранее позаботились о том, чтобы о них в этот день думал и говорил каждый. Главные дебаты страны, которые прошли накануне – основная тема дня.
Николай Кобец, житель Киева:
Станислав Бычков, житель Одессы:
Во втором туре выборов президента Украины участвуют два кандидата. По данным последних социологических исследований, действующего президента Петра Порошенко завтра готовы поддержать около четверти украинцев. При этом рейтинг его оппонента Владимира Зеленского составляет более 70%.
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«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов
Новости Украины. Агитация запрещена, но обсудить есть что. В Украине 20 апреля день тишины накануне второго тура президентских выборов, сообщили в программе Новости...
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