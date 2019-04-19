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«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов

20.04.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Агитация запрещена, но обсудить есть что. В Украине 20 апреля день тишины накануне второго тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов

В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины

В этот день любые агитационные мероприятия, выступления в СМИ, распространение избирательных листовок, плакатов кандидатов запрещено. Однако и без этого украинцам сегодня есть, о чем поговорить. Кандидаты в президенты заранее позаботились о том, чтобы о них в этот день думал и говорил каждый. Главные дебаты страны, которые прошли накануне – основная тема дня.

«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов

Николай Кобец, житель Киева:
Назвать дебатами то, что происходило на стадионе, я не могу. Это было шоу, если оценивать, как держались два претендента. Это шоу – Зеленский сильнее, это надо признать. Но Порошенко достойный президент, и я буду голосовать за него.

«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов

Станислав Бычков, житель Одессы:
Сегодня утром эмоции остыли. В принципе, я остался при своих: как был до, так и после. Так что, в принципе, президент ничем не удивил. На протяжении пяти лет все уже сказал.

19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

Во втором туре выборов президента Украины участвуют два кандидата. По данным последних социологических исследований, действующего президента Петра Порошенко завтра готовы поддержать около четверти украинцев. При этом рейтинг его оппонента Владимира Зеленского составляет более 70%.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Украины. Агитация запрещена, но обсудить есть что. В Украине 20 апреля день тишины накануне второго тура президентских выборов, сообщили в программе Новости...
 
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