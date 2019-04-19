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Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей
20.04.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло после полуночи 20 апреля на перекрестке улиц Ленина и Брестской.
Фото: Автосообщество г. Барановичи
По словам очевидцев, Nissan ехал по улице Ленина со стороны площади. Когда он решил развернуться, в авто въехал Fiat, который двигался со стороны стадиона.
Люди в ДТП не пострадали – в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, сообщает
Фото: Автосообщество г. Барановичи
Фото: Автосообщество г. Барановичи
Фото: Автосообщество г. Барановичи
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ДТП произошло после полуночи 20 апреля на перекрестке улиц Ленина и Брестской. Фото: Автосообщество г. Барановичи По словам очевидцев, Nissan ехал по улице Ленина...
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