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Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

20.04.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло после полуночи 20 апреля на перекрестке улиц Ленина и Брестской.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

Фото: Автосообщество г. Барановичи

По словам очевидцев, Nissan ехал по улице Ленина со стороны площади. Когда он решил развернуться, в авто въехал Fiat, который двигался со стороны стадиона.

Люди в ДТП не пострадали – в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, сообщает группа «Автосообщество г. Барановичи» во «ВКонтакте».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

Фото: Автосообщество г. Барановичи


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

Фото: Автосообщество г. Барановичи


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

Фото: Автосообщество г. Барановичи

 
 
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  ДТП произошло после полуночи 20 апреля на перекрестке улиц Ленина и Брестской. Фото: Автосообщество г. Барановичи По словам очевидцев, Nissan ехал по улице Ленина...
 
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