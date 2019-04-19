Две легковушки столкнулись ночью в центре Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло после полуночи 20 апреля на перекрестке улиц Ленина и Брестской.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Автосообщество г. Барановичи

По словам очевидцев, Nissan ехал по улице Ленина со стороны площади. Когда он решил развернуться, в авто въехал Fiat, который двигался со стороны стадиона.

Люди в ДТП не пострадали – в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, сообщает группа «Автосообщество г. Барановичи» во «ВКонтакте».



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Автосообщество г. Барановичи



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Автосообщество г. Барановичи



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65466.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Автосообщество г. Барановичи