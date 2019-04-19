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Директор фирмы из Пинского района обманул сельчан на 65 тысяч рублей

20.04.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Директор фирмы из Пинского района обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Жертвами бизнесмена стали больше десяти жителей Пинского, Ивановского, Дрогичинского, Столинского районов.


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Директор фирмы из Пинского района обманул сельчан на 65 тысяч рублей

- Предприниматель брал у них сельхозпродукцию на реализацию, обещал рассчитаться, но денег люди так и не дождались. Среди пострадавших есть как фермеры, так и обычные сельчане, которые занимались выращиванием чеснока, моркови, капусты на своих приусадебных участках. Общая сумма похищенной продукции – более 65 тысяч рублей, - сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении директора фирмы уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома рассказали, что в отношении предпринимателя возбуждено еще несколько уголовных дел:

- На одном из предприятий Гродненской области он взял кабели без предоплаты и тут же передал эту продукцию в счет погашения других долгов. С предприятием не рассчитался. У минских компаний брал на реализацию оргтехнику, кондиционеры, но своих обязательств перед ними также не выполнил.

 
 
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