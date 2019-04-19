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Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»

20.04.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля у верующих Великая суббота. С праздником соотечественников поздравил Президент.

Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе.
 
 
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Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля...
 
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