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Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля у верующих Великая суббота. С праздником соотечественников поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»
Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля...
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