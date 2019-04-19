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«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

20.04.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Традиционно это крашеные яйца, куличи, мясо, соль и вода. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Оксана Борисевич, жительница Гродно:
Пришла я с детьми, с мужем и с лучшими друзьями семьи. Мы вчера красили, наклейки клеили, все сами делали. Младшенькая помогала.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Анастасия Науменко, жительница Гродно:
Мамочка красила яйца, а я вот наклейки эти одевала. На Пасху мы это делали, чтобы яйца посвентить.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела святого Франциска Ксаверия:
Каждый продукт сегодня имеет свое значение. Допустим, хлеб – это как Иисус сказал: «Я есмь хлеб». То есть: «Я хочу вас всех накормить». Какие-то мясные продукты нам припоминают этого ягненка пасхального. Яйцо – это символ новой жизни.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Вечером в храмах начнется Пасхальная Вигилия – эта служба считается важнейшей в году. Сразу после нее католики будут поздравлять друг друга с великим Воскресением Христовым.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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