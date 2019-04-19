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«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно это крашеные яйца, куличи, мясо, соль и вода. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы.
Оксана Борисевич, жительница Гродно:
Анастасия Науменко, жительница Гродно:
Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела святого Франциска Ксаверия:
Вечером в храмах начнется Пасхальная Вигилия – эта служба считается важнейшей в году. Сразу после нее католики будут поздравлять друг друга с великим Воскресением Христовым.
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Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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