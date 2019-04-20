ЦСКА под управлением Гончаренко сыграл вничью с «Локомотивом»

Источник материала: Tut.by

Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью в столичном дерби с «Локомотивом» в 24-м туре премьер-лиги чемпионата России.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:1

Судья: А. Еськов (Москва).

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Игнатьев, (Идову, 46), Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Тарасов, 46), Крыховяк, Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ефремов, 78), Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Дивеев, Набабкин, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 83), Обляков, Чалов.

Голы: 1:0 — Хеведес (13, пас -Смолов), 1:1 — Чалов (40, пас — Влашич).

Удары: 10−8.

Удары в створ ворот: 6−1.

Владение мячом: 50%-50%.

Предупреждения: Магнуссон (24), Ан. Миранчук (34), Игнатьев (42), Бекао (45), Крыховяк (58), Ахметов (59), Идову (65).

Пропустив быстрый гол, армейцы отыгрались в конце первого тайма. Во второй половине встречи забитых мячей не было, хотя хорошие моменты для взятия ворот были у обеих команд.

«Локомотив» с 43 очками в 24 поединках пока расположился на 2-й позиции в турнирной таблице. Но у идущего следом «Краснодара» 42 балла, и один матч в запасе, сегодня краснодарцы принимают лидера турнира питерский «Зенит».

ЦСКА с 41 очком в 24 матчах остается на 4-м месте.

В следующем туре ЦСКА 24 апреля дома сыграет с махачкалинским «Анжи».

Гончаренко: Мы можем играть хорошо, но моментами очень плохо



Фото: twitter.com/pfc_cska

— Это продолжение тех игр, которые мы проводим. Мы можем играть хорошо, но моментами очень плохо. В первом тайме мы проигрывали, но контролировали ход матча, сравняли счет. Во втором тайме мы не шли вперед, а сдерживали атаки «Локомотива». Моментами были достаточно неплохие действия. Наверное, в целом уровень ответственности давил на обе команды, цена победы была высокой.

— Почему заменили Бекао? И что с Дивеевым?

— У Родриго травма. Что касается Игоря, тяжело пока оценить ситуацию.

— Сегодня тайм отыграл Виктор Васин. Как оцените его возвращение?

— Учитывая тот промежуток, который у него был без игр, он хорошо вписался, и с мячом неплохо работал. Понятно, игрового тонуса не хватает. Но, учитывая, что с ним мы не пропустили, он вышел достаточно неплохо. С каждой игрой Витя будет прибавлять.

— В самом конце ЦСКА играл на отбой. Вы согласны с этим?

— Это было во втором тайме в целом. Когда кто-то пробует играть на победу, вторая команда отходит назад, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.