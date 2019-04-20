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Лукашенко: субботник — лучшее из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее
20.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению главы государства, сегодня в Беларуси не много людей считают субботники пережитком прошлого. Однако, когда в стране только начинали возрождать эту давнюю советскую традицию, Президенту пришлось «фактически уговаривать» людей.
«Благо, что у нас есть люди старшего поколения, которые ходили на субботники, которые тогда их чтили и чтят до сих пор. Они мне здорово помогли. Они пошли следом за мной, а за нами потянулась наша молодежь — она отзывчивая на доброе, — сказал Александр Лукашенко. — Это в русле той политики, которую всегда проповедовал: нельзя ничего перечеркивать из своей истории, ведь это у нас было, из того прошлого надо взять все лучшее. Я считал, что субботник — это то лучшее из прошлого, что мы должны привнести в настоящее».
В прошлом году глава государства принимал участие в республиканском субботнике на своей малой родине. Учитывая, что этот год также посвящен этой тематике, журналисты думали, что он снова отправится в Александрию. Президент пояснил, что там уже навели надлежащий порядок, поэтому сейчас он выбрал другой регион.
Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем во время субботника
Госорганы и местные власти, другие организации проводили субботник на рабочих местах либо благоустраивали и приводили в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
«Я решил, что надо на «Линии Сталина» в год 75-летия освобождения Беларуси высадить 75 растений нашего самого лучшего дерева — дуба. Спустя некоторое время мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею, которую мы здесь высаживали. А некоторым это дополнительный сигнал, что трилогия «Малой родины» живет и нам надо и в этом году, и в следующем поработать так, чтобы не осталось пятен на нашей прекрасной, красивой Баларуси», — добавил Александр Лукашенко.-0-
Перед началом работ Александру Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что «Линия Сталина» создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли важное значение в годы Великой Отечественной войны.
Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, какой уголок Беларуси ему ближе всего, что бы он посоветовал посетить туристам. Президент отметил, что, конечно, ему близка его малая родина, но он любит Беларусь в целом.
«Это урок, это та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас», — сказал Александр Лукашенко.
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Субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр...
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