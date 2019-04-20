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Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и культуре

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и культуре. Договоренность об этом была достигнута на встрече депутата Палаты представителей Национального собрания заслуженной артистки Беларуси Ирины Дорофеевой с представителями парламента Японии, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии. С руководителем группы межпарламентской дружбы «Япония-Беларусь», министром по восстановлению Японии Хиромичи Ватанабэ обсуждалась также возможность дальнейшего укрепления двустороннего межпарламентского диалога, организация визита делегации японских парламентариев в Беларусь для обсуждения перспективных направлений сотрудничества между законодательными органами двух стран и ознакомления с белорусским опытом по восстановлению регионов, пострадавших в результате техногенной катастрофы. Депутаты японского парламента отметили важность дальнейшего углубления двусторонних отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Белорусская делегация почтила память пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в 2011 году у восточного побережья острова Хонсю. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин и белорусская творческая делегация во главе Ириной Дорофеевой вместе с мэром Натори и жителями этого города возложили цветы к памятнику жертвам землетрясения. Ирина Дорофеева также приняла участие в мероприятиях Дней культуры Беларуси в Японии, которые завершатся 21 апреля в Сендае — городе-побратиме Минска — концертом творческого коллектива заслуженной артистки, посвященном памяти жертв стихийных бедствий в регионе Тохоку. В городе Сироиси состоялся концерт Ирины Дорофеевой и творческого коллектива «От II Европейских игр в Минске к Олимпиаде в Токио», на котором присутствовали более 600 жителей префектуры Мияги.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и культуре. Договоренность об этом была достигнута на встрече депутата Палаты
 
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