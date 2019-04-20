На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

Источник материала: Полымя

Массовый субботник прошел на пришкольной территории в г.п. Мир, в котором приняли участие около 40 педагогов и технических работников учреждения образования и 220 школьников. С огромным удовольствием учителя и мирские школьники благоустраивали пришкольную территорию: подсыпали дорожки, оформляли клумбы, высаживали цветы. Одним словом, трудились на благо родной школы.

Кульминационным событием субботника стала высадка яблоневых саженцев, число которых символизирует 75 мирных лет.

— Сегодня мы высадили 75 саженцев, привезенных из жуховичского яблоневого сада, в честь знакового события для нашей страны — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — поделилась директор СШ г.п. Мир Татьяна Шаплыко. — Некоторым саженцам по два года, а это значит, что совсем скоро молодые яблоньки дадут плоды. В закладке сада приняли участие как взрослые, так и дети. Ведь только совместный плодотворный труд даёт положительный результат.

















































Оксана ЯНУШ

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