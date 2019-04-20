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На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Массовый субботник прошел на пришкольной территории в г.п. Мир, в котором приняли участие около 40 педагогов и технических работников учреждения образования и 220 школьников. С огромным удовольствием учителя и мирские школьники благоустраивали пришкольную территорию: подсыпали дорожки, оформляли клумбы, высаживали цветы. Одним словом, трудились на благо родной школы.

Кульминационным событием субботника стала высадка яблоневых саженцев, число которых символизирует 75 мирных лет.

— Сегодня мы высадили 75 саженцев, привезенных из жуховичского яблоневого сада, в честь знакового события для нашей страны — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — поделилась директор СШ г.п. Мир Татьяна Шаплыко. — Некоторым саженцам по два года, а это значит, что совсем скоро молодые яблоньки дадут плоды. В закладке сада приняли участие как взрослые, так и дети. Ведь только совместный плодотворный труд даёт положительный результат.

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

На территории средней школы г.п. Мир заложен яблоневый сад из 75 саженцев

Оксана ЯНУШ

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Массовый субботник прошел на пришкольной территории в г.п. Мир, в котором приняли участие около 40 педагогов и технических работников учреждения
 
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