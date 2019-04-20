В ночь на католическую Пасху произошёл пожар на кладбище д. Уланово

Источник материала: Слуцк Город





Католическая Пасха и Вербное воскресенье у православных. Пожарный расчёт отправился тушить возгорание сухой растительности неподалёку от населённого пункта Загорье Слуцкого района, где огонь бушевал буквально у могил.

В преддверии церковных праздников у белорусов принято приводить в порядок захоронения. Вероятной причиной пожара могла стать неосторожность при сжигании мусора.

Вот уже несколько недель в Слуцке не было обильных осадков, по данным метеостанции «Слуцк», относительная влажность воздуха днём опускается до 20-28%. Такая погода способствует быстрому распространению огня.



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