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«Урал», Эльза, пулемёт. Короткое интервью с владельцем самого приметного байка на мотопараде

21.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Урал», Эльза, пулемёт. Короткое интервью с владельцем самого приметного байка на мотопараде

На открытии мотосезона в Слуцке было много красивых «спортачей» и «круизеров», но больше всех внимание привлекал мотоцикл с пулемётом, в коляске которого ехала овчарка. От желающих сфотографироваться на этом байке не было отбоя.

Владелец «Урала» Александр - житель Слуцка. Мужчина рассказывает, что мотоцикл сделали в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о героических предках.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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На открытии мотосезона в Слуцке было много красивых «спортачей» и «круизеров», но больше всего внимания привлекал мотоцикл с пулемётом, в коляске которого ехала...
 
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