«Урал», Эльза, пулемёт. Короткое интервью с владельцем самого приметного байка на мотопараде

Источник материала: Слуцк Город





На открытии мотосезона в Слуцке было много красивых «спортачей» и «круизеров», но больше всех внимание привлекал мотоцикл с пулемётом, в коляске которого ехала овчарка. От желающих сфотографироваться на этом байке не было отбоя.

Владелец «Урала» Александр - житель Слуцка. Мужчина рассказывает, что мотоцикл сделали в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о героических предках.

Slutsk-Gorod.by