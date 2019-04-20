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«Урал», Эльза, пулемёт. Короткое интервью с владельцем самого приметного байка на мотопараде
21.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На открытии мотосезона в Слуцке было много красивых «спортачей» и «круизеров», но больше всех внимание привлекал мотоцикл с пулемётом, в коляске которого ехала овчарка. От желающих сфотографироваться на этом байке не было отбоя.
Владелец «Урала» Александр - житель Слуцка. Мужчина рассказывает, что мотоцикл сделали в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о героических предках.
Slutsk-Gorod.by
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На открытии мотосезона в Слуцке было много красивых «спортачей» и «круизеров», но больше всего внимания привлекал мотоцикл с пулемётом, в коляске которого ехала...
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