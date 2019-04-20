Источник материала: Новости Волковыска

Подороск – тихое местечко за 25 км от Волковыска. Официально это агрогородок. Колхоз, школа, больница – все стандартно. На территории сельсовета проживает около 1000 человек, в самом Подороске – 520. Из достопримечательностей – костел, церковь, старый дворец и парк на берегу Зельвянки, пишет Белгазета .

Въездные ворота усадьбы обставлены лесами, идет ремонт, поэтому подъезжаем с боковой стороны и сворачиваем в парк. Нас встречает Андрей Колос, директор ПТУП «Маёнтак Падароск». Хозяин комплекса Павел Подкорытов много времени проводит в путешествиях по миру, живет и работает за границей, Колос же занимается всеми вопросами на месте. Возрождение усадьбы – его прямая задача.





«ЧИСТИТЬ И КОРЧЕВАТЬ – АДСКАЯ РАБОТА»

На территории усадьбы – строительство, суетятся рабочие. Кафе в бывших конюшнях, про которые напоминают элементы из красного кирпича и дикого камня, готово на 95%.

Андрей занялся Подороском четыре года назад, после того как познакомился с Павлом. Бизнесмен искал кого-нибудь из местных, понимающего в сфере туризма. Колос как раз преподавал туризм и маркетинг в волковысском колледже. После заманчивого предложения согласился с семьей переехать и осесть в Подороске. Сейчас в фирме, которая занимается комплексом, работает шесть человек.





«Когда все начиналось, я увидел дворец в руинах, – вспоминает Колос. – Старые конюшни, которые мы сейчас переделываем в кафе, стояли без крыши, там деревья росли – самый толстый пень из тех, что выкорчевывали, я даже обхватить не мог! Весь парк зарос кустами рябинника. Часть выкашивал отдел культуры райисполкома, примерно один гектар из четырех, остальное так и стояло в запустении… Пришлось все чистить, корчевать – адская работа!»

Сейчас на территории кипит жизнь, суетятся рабочие. Кафе в бывших конюшнях, про которые напоминают элементы из красного кирпича и дикого камня, готово на 95%. В августе Колос уже собирается его запускать. На днях как раз вернулся из Минска: привез барную стойку, оборудование и посуду из разорившегося столичного бара.

ОТ 27 ПЕЧЕЙ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ…

«Музей шляхты – вопрос отдаленной перспективы, – объясняет Колос, – сейчас, например, все силы брошены на кафе. Закончим – займемся отелем на территории усадьбы. По моим расчетам, отель, а если потянем, то и два, появятся к 2021 г. Тогда уже все силы пойдут на дворец. Это еще два года минимум. Пока не запустим дворец, будет работать временная экспозиция, которую сможем показывать гостям: элементы шляхетского быта, старые книги и артефакты».





Внутрь усадебного дома можно зайти и сейчас, однако впечатление будет скорее гнетущим. Пока это строительная площадка, погруженная в полумрак. После многолетней «хозяйственной деятельности» во времена Союза здесь не осталось ни внутренней отделки, ни ковки, ни даже печей, которых в лучшие времена во дворце было целых 27! «До 1939-го владельцы держали двух печников, которые только печами и занимались: пока натопишь последнюю, в первой уже все прогорит», – поясняет Колос.

После реставрации во дворце будет восстановлена и «Комната Наполеона». По легенде, характерной для большинства шляхетских усадеб региона, император останавливался именно здесь, после чего интерьеры комнаты хозяева оставляли нетронутыми, дополняя разве что портретами и бюстами полководца. Получалось что-то вроде молельни или «красного уголка», ведь именно с Наполеоном дворяне бывшей Речи Посполитой в 1812 г. связывали свои надежды на свободу и независимость.





«БАТЮШКА, ЧТО НУЖНО?»

«Наибольшие сложности? Наверное, отсутствие опыта, – рассуждает Колос. – Поначалу даже посоветоваться не с кем было. Людей, которые занимались подобными комплексами, в стране всего несколько. Сейчас, через четыре года, я уже понимаю, что делаю. Скорость работ тоже увеличилась, вижу прогресс».

Роль чиновников в процессе возрождения усадьбы скорее нейтральная. «Слава Богу, что не мешают!» – говорит Андрей. За четыре года несколько раз сюда приезжала прокуратура, в функции которой входит надзор за историко-культурным наследием. По словам Колоса, если в 2015-16 гг. давали штрафы, то сейчас – скорее предписания. Прокуратура, отдел культуры, отдел экономики… Все приезжают и контролируют, но палки в колеса не ставят.

«На местном уровне с сельсоветом у нас хорошие отношения, – продолжает Андрей, – мы помогаем школе, детям на Коляды подарки делаем. И с церковью, и с костелом работаем: те же $500 на краску нам дать не сложно. «Батюшка, что нужно?» – спрашиваю. «Вот, стенку бы подновить…» – отвечает. Мы бусиком приедем и сделаем. Надо как-то сотрудничать и помогать друг другу».





«РАЗЪЕДУТСЯ ИЛИ ВЫМРУТ…»

Главная трудность на глобальном уровне, говорит директор, – отсутствие частной собственности на землю. Мол, даже если возьмешь в аренду на 100 лет, все равно не чувствуешь своим. Как-то Колос даже получил штраф за несвоевременный возврат земли: взял в аренду на два месяца, все свои дела сделал, но акт передачи назад государству, после проверки экологов и БТИ, документально не оформил. «Все начинается с земли!» – убежден собеседник.





«У нас вот часто говорят: «Деревня умирает!..» – эмоционально жестикулирует Колос. – Любят про деревню говорить, никогда в ней не живя и не понимая главной проблемы – занятости. Каждый пятый тут работает на школу, каждый третий – в колхозе. В ФАПе еще три врача (акушерка, терапевт и стоматолог), медсестры и уборщица. Не будет это-го – вообще ничего не будет. Просто разъедутся люди или вымрут».





КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Привлекать местных к работе на усадьбе не особо получается. Разве что в качестве разнорабочих по договору подряда на пару месяцев. Сотрудничать скорее получается с небольшими и мобильными фирмами из Волковыска. Так что феномен усадьбы как уникального финансового вливания в регион пока скорее позитивно затронул Волковыск, чем сам Подороск.

«Ну а что делать, если тут нет квалифицированных работников? – разводит руки Андрей,– из 520 человек 200 бабушек и дедушек. Остается 300 работоспособных. Отнимаем 50 детей. Еще отнимем 50 маргиналов. Останется костяк из нормальных мужиков, который уже занят – в колхозе. Иногда приходят, просят работу. «Кем?» – спрашиваю. «Сторожем!» – отвечает. А я уже читаю в глазах, как он у меня что-то крадет… Советская ментальность. Мол, мне не нужен оклад, дайте маленький склад…»

Раньше местные понемногу разбирали старую ограду из красного кирпича вокруг парка. Сейчас, после «душеспасительных бесед» участкового и консервации самой ограды, перестали. Если в усадьбе не нужны сторожа и уборщики, кто же нужен? Как говорит Колос – турагенты, экскурсоводы, аниматоры, официанты и повара для будущего кафе. В поселке есть пара поваров, но они уже заняты в колхозе и школе. К тому же, одно дело готовить школьникам и трактористам, другое – туристам и гостям в формате придорожного сервиса. В общем, кадровая проблема, как и земельная, остается для усадьбы актуальной.





«НЕБОЛЬШОЙ ФОРПОСТ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ»

В далеком 2012 г. усадьба была куплена Павлом Подкорытовым за $120 тыс. С того времени в нее уже вложено около $1 млн, и планируется вложить в четыре раза больше. Итого $5 млн на все про все».





За пару сотен метров от парка и усадьбы уже работает агроусадьба «Зеленый Дуб», на улице Зеленой, 11. Это бывший деревенский дом, радикально перестроенный под нужды туристов. Сейчас здесь и жилой дом, и беседка, и летняя кухня, и банька. Общее число жилых мест 28 (18 – в доме и 10 – на втором этаже бани). Сюда едут отдыхать, встречаться с выпускниками, отмечать 8 Марта и другие праздники как местные, так и гости из Волковыска.





«Рад, что за 2,5 года удалось построить хоть такой маленький бизнес, – резюмирует Колос. – Пока идут затратные работы в основном комплексе, тут – наш небольшой форпост стабильной прибыли. И это при минимальной рекламе! Скажем, сайт zdub.by мы запустили только в этом месяце. И то пока даже фото туда не загружали. Вот придет весна, распустится все – тогда и поснимаем. Красотища же кругом!»

Фото Александра САЕНКО﻿