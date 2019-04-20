19 мая 2019 года в гп. Красносельский, по благословению архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, пройдет II турнир по мини-футболу среди любительских команд Гродненской епархии.
Начало в 13:00.
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Любительские команды Гродненской епархии сыграют на турнире по мини-футболу в Красносельском
21.04.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
19 мая 2019 года в гп. Красносельский, по благословению архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, пройдет II турнир по мини-футболу среди любительских команд Гродненской епархии.
Начало в 13:00.
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19 мая 2019 года в гп. Красносельский, по благословению архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, пройдет II турнир по...
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