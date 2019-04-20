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Экипаж Вязовича стал лучшим на ралли-рейде в Марокко

21.04.2019 02:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На заключительном этапе гонки 20 апреля автомобиль «МАЗ-СПОРТавто» финишировал восьмым, но, тем не менее, сохранил лидерство в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Вязовича стал лучшим на ралли-рейде в Марокко

Дебютное участие белорусской команды в гонке вышло удачным. На пьедестале оказался и еще один наш представитель: МАЗ Алексея Вишневского замкнул тройку сильнейших.
 
 
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Новости Беларуси. На заключительном этапе гонки 20 апреля автомобиль «МАЗ-СПОРТавто» финишировал восьмым, но, тем не менее, сохранил лидерство в общем зачете,...
 
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