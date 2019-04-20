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Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации

21.04.2019 01:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти

Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Оба матча были очень интересные. В первом матче Арина Соболенко в начале, было заметно, сильно волновалась. Поэтому первый и второй сет были напряженными, и было довольно много ошибок.

 У Виктории… во всех компонентах практически соперница Викторию переигрывала: быстрее двигалась по корту, прекрасно контратаковала, не сделала ни одной не вынужденной ошибки на подаче.
 
 
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Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр...
 
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