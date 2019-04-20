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Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
У Виктории… во всех компонентах практически соперница Викторию переигрывала: быстрее двигалась по корту, прекрасно контратаковала, не сделала ни одной не вынужденной ошибки на подаче.
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Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр...
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