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«Петр Порошенко ничего не потерял, а Володя Зеленский ничего дополнительно не получил»: Александр Лукашенко о дебатах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Никто преимуществ не получил» – таким был ответ Александра Лукашенко на просьбу прокомментировать прошедшие 19 апреля в Киеве дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но, разумеется, главная составляющая для нашей страны в этой политической гонке – «а как сложится вероятное будущее белорусско-украинских отношений?» в зависимости от избрания одного или другого кандидата.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать. Мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов.
Володя Зеленский человек новый. Обучаемый, я заметил это вчера по его выступлениям. Да, молодой, да, еще неопытный. Но слушайте: я тоже когда-то был еще моложе и неопытным. Поэтому мне ли сегодня оценивать Зеленского? Но я убежден, что если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые хорошие отношения.
Знаете, если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем друг у друга за забором, можно сказать. Рядом. Мы рядом, мы обречены господом богом жить вместе. И если какой-то политик в Украине или в Беларуси не понимает этих истин господних – как раз в канун святого дня Пасхи – если это он не понимает, он обречен на неудачу. Поэтому кого бы ни избрали в Украине, мы с ними найдем общий язык, мы выстроим добрые отношения, мы всегда будем сотрудничать в интересах двух народов.
Что касается вчерашнего события. Может быть, вы знаете: я изначально не принял такую форму общения. Но, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали, и отказаться вроде как-то и неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский – он специалист в этом плане, он, как он сам себя называет, шоумен, артист. Вы знаете, тут особо нечего посмеиваться. Президент – любой президент – в какой-то степени артист. Все президенты хотят хорошо выглядеть перед своим народом. Все президенты хотят красиво, доступно сказать своему народу (может быть, чтобы и дальше услышали). Любой президент образец, лицо своего народа. Что здесь неартистично, если можно так это назвать в политике? Поэтому не надо его (Владимира Зеленского – прим. ред.) упрекать в том, что он артист такой-сякой. Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили? Он как артист уступал Володе Зеленскому? Абсолютно ни в чем. Это боец, настоящий политик.
Поэтому я на это – наверное, как и вы – смотрел с интересом. Для меня это новая форма.
Я, единственное, переживал за то, чтобы что-нибудь не произошло. Пускай там 22 тысячи было человек, но это тысячи людей, притом разных, разных взглядов. И люди есть с разной психикой, настроенные жестко. Я боялся, чтобы что-то не произошло непредсказуемое. Не дай бог, там погибли бы люди – это была бы большая трагедия и для Украины, и для Беларуси.
Что касается итогов этого диалога, шоу или же дебатов – никто никаких преимуществ там не получил. Никто. Может, Володя рассчитывал, что Петр Порошенко ему уступит в этом артистизме, высказываниях, в анализе. Нет. Порошенко в этом плане как минимум ничего не уступил.
Если искренне говорить, смог ли Порошенко перечеркнуть все прошлое, что на него повесили… У действующего президента всегда негатива хватает, он на виду, поэтому всегда стараются подчеркнуть этот негатив. Так вот перевесила ли позиция Порошенко то, что повешено на него? Я тоже сомневаюсь.
Поэтому если взвешивать, то я думаю, что Петр Порошенко ничего не потерял, а Володя Зеленский ничего дополнительно не получил. Они остались при своих. Но главный вывод из этого – им удалось, особенно действующему президенту, заставить за эти двое суток народ серьезно подумать и осмыслить ценность и важность воскресного голосования. Это им удалось.
Общение Президента с журналистами на субботнике это традиция. Глава государства отвечает на актуальные и острые вопросы.
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«Петр Порошенко ничего не потерял, а Володя Зеленский ничего дополнительно не получил»: Александр Лукашенко о дебатах
Новости Беларуси. «Никто преимуществ не получил» – таким был ответ Александра Лукашенко на просьбу прокомментировать прошедшие 19 апреля в Киеве дебаты...
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