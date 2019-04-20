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Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт

21.04.2019 00:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Субботник процесс заразительный и бодрящий. Сами того не замечая, бригады – а их на «Линии Сталина» 20 апреля было восемь – соревновались друг с другом в скорости высадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт

Мария Василевич, мисс Беларусь:
В таком месте посаженное дерево будет нести достаточно большой смысл. Я обязательно сюда буду возвращаться со своими друзьями и родственниками. Возможно, со своими будущими детьми. И буду рассказывать не только об этом великом месте, но и о том дереве, которое посадила.

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Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт
 
 
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Новости Беларуси. Субботник процесс заразительный и бодрящий. Сами того не замечая, бригады – а их на «Линии Сталина» 20 апреля было восемь – соревновались друг с...
 
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