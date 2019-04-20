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Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Субботник процесс заразительный и бодрящий. Сами того не замечая, бригады – а их на «Линии Сталина» 20 апреля было восемь – соревновались друг с другом в скорости высадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Василевич, мисс Беларусь:
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Новости Беларуси. Субботник процесс заразительный и бодрящий. Сами того не замечая, бригады – а их на «Линии Сталина» 20 апреля было восемь – соревновались друг с...
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