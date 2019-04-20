О льготах и преференциях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»

Источник материала: Полесская правда



Участие в ликвидации последствий катастрофы принимало большое количество людей, которые в то время находились в молодом возрасте. Для значительной части бывших ликвидаторов наступает время выхода на пенсию. По общим нормам пенсионного законодательства в Республике Беларусь право выхода на трудовую пенсию по возрасту предоставлено в 2017 году мужчинам по достижении 60 лет 6 месяцев, женщинам – 55 лет 6 месяцев, в 2018 году мужчинам – 61 года, женщинам – 56 лет и т.д., к 2022 году мужчинам – 63 лет, женщинам – 58 лет, при условии уплаты обязательных страховых взносов в 2017 году не менее 16 лет, в 2018 году – не менее 16 лет 6 месяцев и т.д. до 20 лет.

Вместе с тем отдельным категориям граждан предоставляется право досрочного выхода на пенсию по возрасту на 5 (10) лет раньше общеустановленного возраста, среди которых граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С точки зрения пенсионного обеспечения участники ликвидации подразделяются на две категории:

участники ликвидации, занятые на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 10-километровой зоны;

участники ликвидации, занятые на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения), участники ликвидации других радиационных аварий.

Участникам ликвидации, занятым на работах в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, предоставляется право на досрочную пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет при наличии стажа работы не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин.

Документами, подтверждающими право на пенсии по вышеназванному основанию, являются:

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС);

документы, подтверждающие факт (в 1986 г.) или период (в 1987 г.) работы в пределах 10-километровой зоны.

Время работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах 10-километровой зоны подтверждается справками работодателей, у которых сохраняются первичные документы об этой работе, а также справками архивных учреждений. В справке должны быть указаны периоды работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, зона радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов, в которых проходила работа, первичные документы, на основании которых выдана справка.

Основанием для выдачи справки могут служить командировочное удостоверение с отметкой о нахождении в соответствующих зонах, военный билет и другие документы, содержащие необходимые сведения.

Со времени аварии на ЧАЭС прошло немало времени, и первичные документы у многих работодателей не сохранились. В таких случаях для получения права на досрочную пенсию необходимо обращаться в суд.

Для участников ликвидации, занятых на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения), предусмотрены иные условия назначения досрочной пенсии по возрасту. Пенсия им назначается со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при условии наступления инвалидности независимо от ее причины и группы (кроме граждан, инвалидность которых наступила вследствие совершения ими виновных противоправных действий). Кроме того, для назначения данной пенсии требуется наличие стажа работы не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин.

На аналогичных условиях назначается досрочная пенсия по возрасту гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации аварий и их последствий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в испытаниях, учениях и иных работах, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие. Документами, подтверждающими право на пенсию по данному основанию, являются: удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС); заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Право на досрочную пенсию по возрасту на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста предоставлено также гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. При этом мужчинам она назначается при стаже работы не менее 20 лет, женщинам – при стаже работы не менее 15 лет.

Исчисление досрочной пенсии по возрасту участникам ликвидации производится по общим нормам пенсионного законодательства, предусмотренным Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» для исчисления пенсии по возрасту. А именно пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов среднемесячного заработка, ограниченного по статье 56 Закона, но не ниже минимального размера пенсии по возрасту. За каждый полный год стажа работы сверх 20 лет женщинам и 25 лет мужчинам пенсия, в том числе минимальная, увеличивается на 1 процент заработка, но не менее чем на 1 процент минимального размера пенсии. Увеличение производится в пределах 20 процентов заработка (минимального размера пенсии).

Период, за который определяется заработок для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на 1 год. Так, в 2017 году заработок для исчисления пенсии определяется за последние 23 года стажа работы перед назначением пенсии.

Дополнительно к пенсии участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС назначаются надбавки:

– участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, и участникам ликвидации других радиационных аварий – 50 процентов минимальной пенсии по возрасту;

– участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, – 25 процентов минимальной пенсии по возрасту.

К населенным пунктам, относящимся к зоне проживания с периодическим радиационным контролем и находящимся на территории Пинского района, относятся деревни:

Перехрестье (Дубойский сельсовет),

Паре (Ласицкий сельсовет),

Иваники (Плещицкий сельсовет),

Большие Диковичи, аг. Жидче, Невель и Хойно (Хойновский сельсовет).

Зона проживания с периодическим радиационным контролем – это территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/кв. м (от 1 до 5 Ки/кв. км), или стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/кв. м (от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км), или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв.

Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, определены статьей 23 Закона о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий, согласно которой граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на:

отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 160 календарных дней), независимо от числа дней, фактически использованных до родов;

преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на:

бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе расположенные за пределами Республики Беларусь;

обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.

Кроме того, в соответствии со статьей 29 Закона о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий определены дополнительные гарантии для отдельных категорий граждан:

граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, призванные на срочную военную службу, службу в резерве, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива;

военнослужащие, проходящие срочную военную службу на территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, имеют право по истечении 12 месяцев службы на дополнительный отпуск продолжительностью 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно);

военнослужащие (за исключением указанных в абзаце 2), лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящие военную службу или службу на территории радиоактивного загрязнения в зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, зоне с правом на отселение, имеют право на социальный отпуск продолжительностью 14 суток, а в зоне проживания с периодическим радиационным контролем – 7 суток.

Установление статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также порядок выдачи документов, подтверждающих право на льготы, определены Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 года № 1170.

Вера ПРОНЬКО,

заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома.