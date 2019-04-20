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На время Европейских игр в Беларуси изменится режим платных дорог

21.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1726 километров.

На время Европейских игр в Беларуси изменится режим платных дорог
От платы за проезд по платным автомобильным дорогам освобождаются пользователи платной автомобильной дороги, использующие:

  • транспортные средства, зарегистрированные на территории государств — членов Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, и буксируемые ими прицепы;
  • транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств — членов Евразийского экономического союза, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо приобретенные физическими лицами на территории государств — членов Евразийского экономического союза и ввезенные на территорию Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы, — в течение 10 дней соответственно со дня их выпуска таможенными органами в целях обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза без ограничений по пользованию и распоряжению либо со дня их приобретения;
  • мопеды и мотоциклы;
  • зарегистрированные на территории Республики Беларусь колесные тракторы и самоходные машины;
  • транспортные средства оперативного назначения;
  • транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;
  • маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров, а также транспортные средства, используемые в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

(пп. 4.4 п. 4 Указ №426 от 27.09.2012).

В соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», с 10 июня по 10 июля 2019 года освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы.

Пользование платной автомобильной дорогой в данный период для указанной категории транспортных средств осуществляется без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе BelToll и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.

 

С.А. Солоснюк,
начальник регионального отдела контроля на платных  дорогах в г. Пинске.

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